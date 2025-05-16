Με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του σήμερα το μεσημέρι της Παρασκευής στον ανακριτή στα Δικαστήρια της Λάρισας, ο 22χρονος ξάδερφος του 21χρονου μητροκτόνου.

Υπενθυμίζεται πως κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία, έχοντας βοηθήσει τον 21χρονο να κουβαλήσουν μαζί τη σορό της άτυχης γυναίκας για να την κρύψουν. Σημειώνεται πως νωρίτερα προφυλακίστηκε ο 21χρονος που δολοφόνησε την 52χρονη μητέρα του.

Οι περιοριστικοί όροι για τον 22χρονο ξάδερφο, αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και παρουσία στο Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας κάθε 1η έως 5 του μήνα, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Ο ίδιος απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων το μόνο που ψέλλισε ήταν: «Αφήστε με έχω πένθος, χάσαμε χωρίς λόγο τη θεία μου…».

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, υποστήριξε πως δεν γνώριζε για τον φόνο και ότι ήθελε ο ίδιος να καλέσει και ασθενοφόρο και αστυνομία, ωστόσο ο δράστης τον απείλησε ότι αν το κάνει θα τον μπλέξει στον φόνο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.