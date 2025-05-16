Ράσταβατς: «Πρέπει να μας νιώσει ο Ολυμπιακός - Είμαστε πεινασμένοι για το Κύπελλο»

Πεινασμένοι για το Κύπελλο είναι άπαντες στον ΟΦΗ όπως δήλωσε ο Μίλαν Ράσταβατς, ο οποίος σημείωσε πως ο τελικός θα κριθεί στις αποφάσεις των παικτών και στην προσωπικότητα που θα δείξουν στο γήπεδο.

Παράλληλα, ο τεχνικός των Κρητικών σημείωσε πως ο Ολυμπιακός πρέπει να νιώσει την ομάδα του στο ματς, ενώ δήλωσε πως ο ΟΦΗ είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για αυτό το παιχνίδι.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα λάβουμε μέρος σε έναν τελικό. Πρώτα απ’ όλα συγχαρητήρια στον κύριο Μεντιλίμπαρ και στην ομάδα του Ολυμπιακού για το πρωτάθλημα, κάτι που μας δείχνει ποιον αντίπαλο θα έχουμε εμείς αύριο. Όλοι καταλαβαίνουμε ποια ομάδα έχει τις περισσότερες πιθανότητες, αλλά έχουμε το δικαίωμα να πιστεύουμε στις δικές μας πιθανότητες. Πρέπει να το διασκεδάσουμε και να παρουσιάσουμε τον εαυτό μας σε ένα καλό επίπεδο, να κάνουμε χαρούμενους τους κόσμους που θα έρθουν να μας δουν εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα έχουμε έναν τόσο μεγάλο αριθμό φιλάθλων στο αυριανό παιχνίδι. Προετοιμαστήκαμε γι’ αυτό το ματς όλη τη σεζόν».

Για το αν παίζει ρόλο ότι ο Ολυμπιακός κατακτά τρόπαια διαρκώς και αν θα παίξει ρόλο: «Καταρχάς οι μεγάλες ομάδες είναι μεγάλες γιατί είναι πάντα πεινασμένες, δεν υπολογίζουμε πως ο αντίπαλος μας θα έχει έλλειψη πείνας, αλλά μπορούμε να πούμε και εμείς πως είμαστε πεινασμένοι για το τρόπαιο».

Για το αν μπορούσαν να κλειδώσουν κάποιον παίκτη του αντιπάλου στα αποδυτήρια: «Αν ήταν να βγάλω κάποιον , δεν θα είχε μεγάλη διαφορά, δεν θα έφτανε μόνο ένας…».

Για το αν σκέφτεται να παίξει κλειστά για να δυσκολέψει τον Ολυμπιακό: «Πρέπει να μας νιώσει ο αντίπαλος. Σίγουρα πρέπει να είμαστε συμπαγείς και ικανοί να προστατέψουμε τον χώρο πίσω από την άμυνά μας, αλλά και να πιέσουμε τον αντίπαλο να αμυνθεί και να πιέσουμε τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Η προσέγγισή μας δεν θα αλλάξει, θα είναι ένα παρόμοιο παιχνίδι με αυτά του πρωταθλήματος».

Τι θα πει στους παίκτες πριν ξεκινήσει ο τελικός: «Να αναρωτηθούν γιατί πρέπει να κερδίσουν αυτό το Κύπελλο».

Αν έχει στο μυαλό του κάτι ανάλογο με τις εκτός έδρας νίκες με ΠΑΟΚ και Άρη και για αύριο: «Κάποια στοιχεία πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε, αλλά αύριο λίγα πράγματα θα έχουν σχέση με την τακτική. Το παιχνίδι αύριο θα κριθεί στις στιγμές, στις αποφάσεις, στην προσωπικότητα»

