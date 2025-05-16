Τα 3,4 δισ. ευρώ άγγιξαν οι απλήρωτοι λογαριασμοί ρεύματος το 2024 

Αύξηση παρουσίασε η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το 2024, όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για τη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας το προηγούμενο έτος.

Ακόμη μεγαλύτερη αύξηση όμως παρουσίασαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, με το σύνολο των απλήρωτων λογαριασμών υφιστάμενων και παλαιών πελατών να αγγίζουν τα 3,4 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές υφιστάμενων πελατών άγγιξαν το 1,74 δισ. ευρώ, οι οποίες προστιθέμενες στις οφειλές των παλαιών πελατών ύψους 1,65 δισ. ευρώ, εκτινάσσουν το συνολικό οφειλόμενο ποσό μια ανάσα από τα 3,4 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το 2024, παρουσίασε αύξηση κατά 9,25% σε σχέση με τα επίπεδα του 2023 στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα της χώρας, ανερχόμενη σε 47.571 GWh έναντι 43.544 GWh.

Όσον αφορά στη δραστηριότητα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, σύμφωνα με τη ΡΑΑΕΥ, το 2024 ο ανταγωνισμός διατηρήθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2023, χωρίς αξιοσημείωτα προβλήματα που να επηρέασαν την εύρυθμη εκπροσώπηση των πελατών ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικότερα, εντός του 2024 δεν υπήρξαν νεοεισερχόμενες εταιρείες στον τομέα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας του Διασυνδεδεμένου Συστήματος δραστηριοποιήθηκαν συνολικά 17 Προμηθευτές.

Η ΔΕΗ παρέμεινε και το 2024 ο δεσπόζων προμηθευτής στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, παρόλο που σημειώθηκε μικρή μείωση του μεριδίου αγοράς της σε σχέση με το 2023, εκπροσωπώντας το 70,93 % του συνολικού αριθμού παροχών στη ΧΤ και ΜΤ του Διασυνδεδεμένου Συστήματος (έναντι 71,61% το 2023) και το 55,63 % της συνολικής κατανάλωσης (έναντι 54,93 % το 2023).

Όσον αφορά τα τιμολόγια, η ΡΑΑΕΥ σημειώνει ότι ο Χρωματικός Κώδικας έτυχε μαζικής αποδοχής τόσο από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας όσο και από το καταναλωτικό κοινό, ενώ η Αρχή ως θεματοφύλακας της τήρησης των σχετικών ρυθμίσεων διαπίστωσε τη σημαντική ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Δείτε ολόκληρη την έκθεση της ΡΑΑΕΥ εδώ.



Πηγή: skai.gr

