Οι υγειονομικές αρχές στο πυκνοκατοικημένο Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκαπούρη έχουν προειδοποιήσει ότι τα κρούσματα Covid-19 αυξάνονται, καθώς ένα αναζωπυρούμενο κύμα εξαπλώνεται στην Ασία.

Η εξάπλωση του ιού στο Χονγκ Κονγκ είναι τώρα «αρκετά υψηλή», είπε ο Albert Au, επικεφαλής του τμήματος μεταδοτικών ασθενειών του Κέντρου Προστασίας Υγείας της πόλης. Το ποσοστό των δειγμάτων που βγαίνουν θετικά στην Covid στο Χονγκ Κονγκ έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδο.

Τα σοβαρά κρούσματα - συμπεριλαμβανομένων των θανάτων - έφθασαν επίσης στο υψηλότερο επίπεδο, δείχνουν τα στοιχεία του κέντρου. Παράλληλα, το αυξανόμενο ιικό φορτίο που εντοπίζεται στα λύματα και οι ιατρικές επισκέψεις και οι νοσηλείες που σχετίζονται με την Covid υποδηλώνουν ότι ο ιός εξαπλώνεται ενεργά στην πόλη με τους 7 εκατομμύρια ανθρώπους.

Η Σιγκαπούρη βρίσκεται επίσης σε επιφυλακή για την Covid. Το υπουργείο Υγείας της πόλης-κράτους δημοσίευσε την πρώτη του ενημέρωση για τους αριθμούς μόλυνσης εδώ και σχεδόν ένα χρόνο αυτόν τον μήνα, καθώς ο εκτιμώμενος αριθμός κρουσμάτων αυξήθηκε κατά 28% σε 14.200 την εβδομάδα έως τις 3 Μαΐου, ενώ η ημερήσιες νοσηλείες αυξήθηκαν κατά 30%. Η Σιγκαπούρη παρέχει πλέον ενημερώσεις περιπτώσεων μόνο όταν υπάρχει αξιοσημείωτη άνοδος.

Αν και η αύξηση των κρουσμάτων μπορεί να οφείλεται σε παράγοντες όπως η μείωση της ανοσίας του πληθυσμού, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι νεότερες παραλλαγές είναι πιο μεταδοτικές -ή προκαλούν πιο σοβαρά κρούσματα- από ό,τι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δήλωσε το υπουργείο Υγείας της Σιγκαπούρης.

Η αύξηση σε δύο από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ασίας έρχεται καθώς η Covid έχει αυξηθεί σε ολόκληρη την περιοχή της Ασίας τους τελευταίους μήνες, με το κύμα της πλέον ενδημικής νόσου να διογκώνονται περιοδικά. Οι υγειονομικές αρχές κάλεσαν τους ανθρώπους να ανανεώσουν τους εμβολιασμούς τους, υπενθυμίζοντας στα άτομα υψηλού κινδύνου να κάνουν «αναμνηστικά» εμβόλια.

Σε αντίθεση με άλλα παθογόνα του αναπνευστικού που τείνουν να είναι πιο ενεργά κατά τους ψυχρότερους μήνες, η επιστροφή της Covid το καλοκαίρι δείχνει ότι ο ιός μπορεί ακόμα να νοσήσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού ακόμα και όταν ο καιρός είναι ζεστός.

Η Κίνα, επίσης, δείχνει ότι φτάνει στην κορύφωση του περασμένου καλοκαιριού σε επίπεδο κρουσμάτων, σύμφωνα με στοιχεία του Κινεζικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Το ποσοστό θετικότητας του τεστ Covid υπερδιπλασιάστηκε μεταξύ των ασθενών σε νοσοκομεία σε όλη την ηπειρωτική χώρα τις πέντε εβδομάδες έως τις 4 Μαΐου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.