Στην Κωνσταντινούπολη συναντήθηκαν σήμερα Παρασκευή, διπλωμάτες από το Ιράν και από τρεις ευρωπαϊκές χώρες, τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία γνωστές και ως «E3» που παραμένουν στην πυρηνική συμφωνία του 2015 πραγματοποιώντας έναν πρώτο γύρο συνομιλιών από τότε που οι ΗΠΑ ξεκίνησαν συνομιλίες με τη Τεχεράνη τον Απρίλιο.

Οι συνομιλίες μεταξύ ανώτερων διπλωματών πραγματοποιήθηκαν καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για μια συμφωνία που θα περιορίζει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Την Παρασκευή κάλεσε το Ιράν να κινηθεί γρήγορα, αφού δήλωσε ότι η κυβέρνησή του είχε υποβάλει πρόταση στο Ιράν.

Μια ιρανική πηγή κοντά στους διπλωμάτες δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη λάβει την αμερικανική πρόταση, «αλλά το Ομάν την έχει λάβει και θα την παραδώσει σύντομα στην Τεχεράνη».

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις δεν συμμετέχουν στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις που διεξάγονται μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, ο τέταρτος γύρος των οποίων ολοκληρώθηκε στο Ομάν την Κυριακή. Προς το παρόν δεν έχει προγραμματιστεί ένας νέος γύρος συνομιλιών.

Σύμφωνα με τους όρους ψηφίσματος του ΟΗΕ για την επικύρωση της πυρηνικής συμφωνίας του 2015, οι τρεις ευρωπαϊκές δυνάμεις θα μπορούσαν να επιβάλουν εκ νέου τις κυρώσεις του ΟΗΕ κατά της Τεχεράνης -γνωστές στους διπλωματικούς κύκλους ως «μηχανισμός snapback»– εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Το Ιράν και οι Ευρωπαίοι συμφώνησαν να διεξαγάγουν περαιτέρω συνομιλίες εάν χρειαστεί, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, στο X την Παρασκευή.

«Το Ιράν και οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες είναι αποφασισμένες να διατηρήσουν και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη διπλωματία», δήλωσε ο Γαριμπαμπάντι. «Θα συναντηθούμε ξανά για να συνεχίσουμε τις συζητήσεις, εάν χρειαστεί».

Ο Βρετανός διπλωμάτης Κρίστιαν Τέρνερ δήλωσε στο X ότι το Ιράν και η E3 δεσμεύονται στο να υπάρξει διάλογος και συμφώνησαν να συναντηθούν ξανά, χωρίς να δώσει χρονοδιάγραμμα.

Σύμφωνα με τους όρους ενός ψηφίσματος του ΟΗΕ που επικυρώνει την πυρηνική συμφωνία του 2015, οι τρεις ευρωπαϊκές δυνάμεις έχουν προθεσμία έως τις 18 Οκτωβρίου για να ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό επαναφοράς πριν λήξει το ψήφισμα.

Σύμφωνα με διπλωμάτες και ένα έγγραφο που είδε το Reuters, οι χώρες της E3 ενδέχεται να το κάνουν αυτό μέχρι τον Αύγουστο, εάν δεν επιτευχθεί ουσιαστική συμφωνία μέχρι τότε.

Οι σχέσεις μεταξύ της E3 και του Ιράν έχουν επιδεινωθεί τον τελευταίο χρόνο παρά τις σποραδικές συναντήσεις, με φόντο τις νέες κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην Τεχεράνη για το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της, την κράτηση ξένων πολιτών και την υποστήριξη της Ρωσίας στον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας.

Πηγή: skai.gr

