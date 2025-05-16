«Οι αδειοδοτήσεις που έχουν χορηγηθεί στην εταιρεία DRNS Show Experience για τη διοργάνωση drone show στις 15 Μαΐου 2025 στο Ζάππειο Μέγαρο, για λογαριασμό των Essence Mediacom και Adidas Hellas, στο πλαίσιο διαφημιστικής εκδήλωσης, αφορούν τη λειτουργία και χρήση drones και έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και μετά από μελέτη αξιολόγησης κινδύνου», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.).

Η ανακοίνωση της Α.Π.Α. αναφέρεται στο drone show πάνω από την Ακρόπολη για διαφημιστικούς λόγους, για το οποίο διατάχθηκε κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα από την εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας προκειμένου να διερευνηθεί εάν έχουν παραβιαστεί διατάξεις του νόμου περί αρχαιοτήτων με αφορμή και τη σχετική μηνυτήρια αναφορά του Υπουργείου Πολιτισμού.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση της η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) επισημαίνει ότι η εταιρεία έχει συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους ασφαλείας που προβλέπονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και το πλαίσιο εποπτείας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA). «Η πτήση των drones πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά σε ελεγχόμενο χώρο, με απαγόρευση πρόσβασης του κοινού και τηρήθηκαν οι καθορισμένες αποστάσεις ασφαλείας, όπως ορίζονται στο εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο. Σύμφωνα με το διαθέσιμο φωτοληπτικό υλικό, τόσο από σταθερά όσο και από κινητά μέσα καταγραφής, επιβεβαιώνεται ότι η δραστηριότητα των ΣμηΕΑ περιορίστηκε στην προκαθορισμένη περιοχή πτήσης, η οποία είχε σαφώς οριοθετηθεί πάνω από το Ζάππειο Πάρκο, σύμφωνα με την εγκεκριμένη άδεια.», αναφέρεται χαρακτηριστικά και προστίθεται πως:

«Η Α.Π.Α. παρακολουθεί την εφαρμογή των κανονισμών και διασφαλίζει τη δημόσια προστασία καθώς και την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του εναέριου χώρου. Τυχόν πληροφορίες που αναφέρονται σε μη νόμιμες ή ακατάλληλες διαδικασίες αδειοδότησης δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι αρμοδιότητες της Α.Π.Α. περιορίζονται αποκλειστικά σε θέματα ασφάλειας πτήσεων και χρήσης του εναέριου χώρου. «Η Α.Π.Α. δεν έχει καμία αρμοδιότητα σχετικά με τη λήψη ή τη διαχείριση φωτογραφιών ή βίντεο που τυχόν ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης», τονίζεται ενδεικτικά.

Η περιοχή της πτήσης

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Α.Π.Α

Μενδώνη στον ΣΚΑΪ: Το drone show με φόντο την Ακρόπολη δεν έγινε με νόμιμη διαδικασία

«Το show δεν έγινε με νόμιμη διαδικασία», τόνισε νωρίτερα η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Σημείωσε ότι η εταιρεία έλαβε άδεια από το Ζάππειο. Ωστόσο, εξήγησε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έπρεπε να είχε ζητήσει την έγκριση του υπουργείου Πολιτισμού και αυτό είναι που καθιστά μη νόμιμη τη διαδικασία.

Παράλληλα, ενημέρωσε ότι το υπουργείο κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου για παραβίαση της αρχαιολογικής νομοθεσίας, ενώ εξαπέλυσε πυρά εναντίον του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις ανακοινώσεις τους. «Η αντιπολίτευση έπρεπε πρώτα να ψάξει την υπόθεση και μετά να κατηγορήσει το υπουργείο», όπως είπε.

Εικόνες από το drone show που έχουν κυκλοφορήσει στα social media:

Αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ

Σφοδρή ανακοίνωση εξέδωσε νωρίτερα και ο ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας πως «η εικόνα μέσω σμήνος drones του αθλητικού παπουτσιού που "πατά" πάνω στην Ακρόπολη για διαφημιστικούς λόγους, αποτελεί προσβλητική εμπορευματοποίηση του πυρήνα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς».

«Με ποιο κριτήριο έγινε η αποδοχή μίας τέτοιας πρότασης όταν τον περασμένο μήνα το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έδωσε άδεια στον σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο για τα γυρίσματα της ταινίας του στον αρχαιολογικό χώρο;», διερωτά ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Η Ακρόπολη δεν είναι διαφημιστικό φόντο», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας & Δικτύου Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η εικόνα ενός γιγαντιαίου αθλητικού παπουτσιού να «πατά» την Ακρόπολη μέσω προβολής με drones, αποτελεί μια ακόμα θλιβερή υπενθύμιση της ανάγκης για ξεκάθαρα θεσμικά όρια και σεβασμό απέναντι στην πολιτιστική μας κληρονομιά.

Η Ακρόπολη, παγκόσμιο σύμβολο του πολιτισμού και της δημοκρατίας, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ουδέτερο φόντο για εμπορικές χρήσεις ή «έξυπνα» διαφημιστικά ευρήματα. Ειδικά όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εν λόγω δράση είτε πραγματοποιήθηκε χωρίς άδεια είτε εκμεταλλεύτηκε θεσμικά κενά και ελλιπή εποπτεία, εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για τον ρόλο και την ευθύνη του υπουργείου Πολιτισμού.

Η επιλογή του ΥΠΠΟ να αρνηθεί άδεια για τα γυρίσματα του διεθνώς καταξιωμένου σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου στον ίδιο αρχαιολογικό χώρο, καθιστά το ζήτημα ακόμα πιο επιτακτικό. Ποιο είναι τελικά το κριτήριο; Η εμπορική αξία του προϊόντος ή το πολιτιστικό αποτύπωμα του δημιουργού;

Ζητούμε:

-Άμεση και σαφή ενημέρωση από το υπουργείο Πολιτισμού σχετικά με το αν δόθηκε άδεια για τη συγκεκριμένη δράση και από ποιον φορέα.

-Τη θεσμική θωράκιση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων απέναντι στην άναρχη εμπορευματοποίησή τους.

-Διαφανή, ενιαία και αξιοκρατικά κριτήρια στην αξιολόγηση αιτημάτων για χρήση πολιτιστικών χώρων – χωρίς εξαιρέσεις και σκοπιμότητες.

Ο πολιτισμός δεν είναι εργαλείο branding. Είναι ζήτημα ταυτότητας, μνήμης και δημοκρατίας».

