Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ανδρουλάκης: Φέρατε μια τροπολογία μέσα στη νύχτα - Γιατί το κάνατε χωρίς διαβούλευση; Ποιους προστατεύετε;

Ο Ανδρουλάκης σχολίασε τη νυχτερινή τροπολογία της κυβέρνησης με την οποία επιτρέπεται σε συγγενείς πολιτικών προσώπων η ίδρυση και συμμετοχή σε αλλοδαπές εταιρείες

Ανδρουλάκης

Με ένα βίντεο στο TikTok ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σχολίασε τη νυχτερινή τροπολογία της κυβέρνησης με την οποία επιτρέπεται σε συγγενείς πολιτικών προσώπων η ίδρυση και συμμετοχή σε αλλοδαπές εταιρείες.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπενθύμισε τις οργισμένες αντιδράσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν κάτι αντίστοιχο είχε νομοθετήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το 2016 καταργώντας την απαγόρευση που ίσχυε για τη συμμετοχή συγγενών πολιτικών προσώπων σε offshore και λοιπές αλλοδαπές εταιρείες. 

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογραμμίζει ότι η επίμαχη τροπολογία κατατέθηκε νύχτα και χωρίς διαβούλευση.  «Ποιους προστατεύετε; Γιατί υπονομεύετε τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του πολιτικού κόσμου;» καταλήγει στο βίντεο ο κ. Ανδρουλάκης.

@nikos.androulakis

Φέρατε μια τροπολογία μέσα στη νύχτα. Γιατί χωρίς διαβούλευση; Ποιους προστατεύετε; Γιατί υπονομεύετε τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του πολιτικού κόσμου;

♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νίκος Ανδρουλάκης ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark