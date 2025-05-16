Ανδρουλάκης: Φέρατε μια τροπολογία μέσα στη νύχτα - Γιατί το κάνατε χωρίς διαβούλευση; Ποιους προστατεύετε;

Με ένα βίντεο στο TikTok ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σχολίασε τη νυχτερινή τροπολογία της κυβέρνησης με την οποία επιτρέπεται σε συγγενείς πολιτικών προσώπων η ίδρυση και συμμετοχή σε αλλοδαπές εταιρείες.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπενθύμισε τις οργισμένες αντιδράσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν κάτι αντίστοιχο είχε νομοθετήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το 2016 καταργώντας την απαγόρευση που ίσχυε για τη συμμετοχή συγγενών πολιτικών προσώπων σε offshore και λοιπές αλλοδαπές εταιρείες.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογραμμίζει ότι η επίμαχη τροπολογία κατατέθηκε νύχτα και χωρίς διαβούλευση. «Ποιους προστατεύετε; Γιατί υπονομεύετε τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του πολιτικού κόσμου;» καταλήγει στο βίντεο ο κ. Ανδρουλάκης.

@nikos.androulakis Φέρατε μια τροπολογία μέσα στη νύχτα. Γιατί χωρίς διαβούλευση; Ποιους προστατεύετε; Γιατί υπονομεύετε τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του πολιτικού κόσμου; ♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis

Πηγή: skai.gr

