Μεντιλίμπαρ: «Μπορεί να είμαστε φαβορί στη θεωρία, αλλά αυτό δεν θα μας δώσει το Κύπελλο»

Την πεποίθηση πως αν ο Ολυμπιακός μείνει στο ότι θα πάρει το Κύπελλο μόνο και μόνο επειδή είναι το φαβορί στα… χαρτιά τότε θα έχει πρόβλημα, εξέφρασε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βάσκος δήλωσε το θαυμασμό του για τον ΟΦΗ και τον Ράσταβατς, ενώ τόνισε πως αύριο ο αγώνας πρέπει να είναι μια μεγάλη γιορτή, την οποία θα την ευχαριστηθούν όσοι θα συμμετάσχουν σε αυτή.

Τόνισε δε, πως είναι 30 χρόνια προπονητής, αλλά μόλις τα δύο τελευταία έχει αρχίσει να κατακτά τρόπαια.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Καταρχάς να πω πως είναι τεράστιο επίτευγμα και έχει αξία που ο ΟΦΗ και ο προπονητής του έφτασαν εδώ, γιατί όταν όταν ξεκίνησε η χρονιά νομίζω δεν ήταν το φαβορί για να φτάσουν εδώ, γι’ αυτό και πιστεύω ότι είναι ένας πολύ μεγάλος αντίπαλος. Εγώ είμαι 30 χρόνια στο ποδόσφαιρο αλλά πριν 2 χρόνια άρχισα να κατακτώ τρόπαια, εγώ θέλω να κατακτήσω το Κύπελλο», είπε αρχικά.

Για το ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί: «Μπορεί στη θεωρία να είμαστε το φαβορί, αλλά αυτό δεν θα μας δώσει κανένα πλεονέκτημα. Δεν θέλω να πιστεύω πως οι παίκτες μου θα είναι χαλαροί, είναι άλλος ένας τίτλος για εμάς, η δουλειά μου είναι να κρατήσω τους παίκτες μου στο 100% και να δείξουμε όλο τον σεβασμό στον ΟΦΗ, αφού δύο φορές τους κερδίσαμε πολύ δύσκολα».

Για το αν μπορούσαν να κλειδώσουν κάποιον παίκτη του αντιπάλου στα αποδυτήρια: «Μας αρέσει να γίνουν όλα ομαλά, να γίνει ένας σπουδαίος τελικός, θέλουμε να παίξουν οι καλύτεροι παίκτες και των δύο ομάδων».

Για το ότι στα ντέρμπι κυριάρχησε αλλά με μικρότερους αντιπάλους δυσκολεύτηκε: «Δυσκολευτήκαμε πολύ απέναντι σε μικρότερες ομάδες, δεν θα ασχοληθούμε με το τι κάνει ο αντίπαλος, έχουμε δείξει πως δεν αλλάζουμε τον τρόπο μας ανεξαρτήτως του αντιπάλου, θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ο ΟΦΗ από τη μεριά του να μας δυσκολέψει όσο περισσότερο μπορεί. Να είμαστε ο καλύτερος εαυτός μας και καλύτεροι από τον αντίπαλο».

Για Κωστούλα, Όρτα και αν έχει καταλήξει στα πλάνα του: «Ο Κωστούλας δεν θα είναι διαθέσιμος, ο Όρτα έχει προπονηθεί. Έχω περίπου αποφασίσει, τουλάχιστον ποιοι θα ξεκινήσουν, αλλά απομένει μία προπόνηση και θα πρέπει να δούμε αν όλα θα πάνε καλά»

Για το πώς θα δώσει κίνητρο στους παίκτες του: «Το να δώσεις κίνητρο στην ομάδα είναι απλό, τόσο καιρό έλεγα πως απέμενε ο τελικός και έπρεπε να συνεχίσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Είναι δύσκολο να ρίξεις την απόδοσή σου και να προσπαθήσεις να την ανεβάσεις ξανά μετά. Σε σχέση με τον κόσμο, η αυριανή ημέρα είναι γιορτή για το ελληνικο ποδόσφαιρο, κυρίως ο κόσμος στην κερκίδα πρέπει να το ευχαριστηθεί, γι’ αυτούς γίνεται. Όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι για να κάνουμε τα πάντα να διεξαχθεί ένας ωραίος τελικός, να το ευχαριστηθούν όλοι, να υπάρξει αμοιβαίος σεβασμός και ο τελικός θα πρέπει φυσιολογικά να γίνεται με κόσμο».

