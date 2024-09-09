Συνεδρίασε η επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενώ αυτή την ώρα πραγματοποιείται διυπουργική σύσκεψη υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια, ενόψει των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στη χώρα.

Όπως δήλωσε ο υπουργός, «με βάση την εκτενή ενημέρωση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και σύμφωνα με το δελτίο της ΕΜΥ, από απόψε το βράδυ και για τις επόμενες ημέρες θα εκδηλωθούν επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας», ενώ επισήμανε ότι «δεν πρόκειται για μια καλοκαιρινή αστάθεια, αλλά για ένα φθινοπωρινό σύστημα». «Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η κακοκαιρία θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια, άρα δεν αποκλείονται τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα», υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας.

Συγκεκριμένα ο κ. Κικίλιας δήλωσε:

«Με βάση την εκτενή ενημέρωση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και σύμφωνα με το δελτίο της ΕΜΥ, από απόψε το βράδυ και για τις επόμενες ημέρες θα εκδηλωθούν επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Δεν πρόκειται για μια καλοκαιρινή αστάθεια, αλλά για ένα φθινοπωρινό σύστημα. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η κακοκαιρία θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια, άρα δεν αποκλείονται τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Πιο συγκεκριμένα, από σήμερα το βράδυ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες θα σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής κυρίως στο Ιόνιο, ενώ θα επηρεαστούν και η Ήπειρος, η Δυτική Στερεά και η Δυτική Πελοπόννησος.

Επίσης, αύριο από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το απόγευμα η κακοκαιρία θα πλήξει τη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, καθώς και τη Βόρεια και Δυτική Θεσσαλία.

Έχει συγκληθεί ήδη συνεδρίαση διυπουργικής επιτροπής με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, δηλαδή των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των παραχωρησιούχων αυτοκινητοδρόμων κλπ. για την προετοιμασία και τον συντονισμό του κρατικού μηχανισμού».

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, που εκδόθηκε την Κυριακή 08-09-2024, αναβαθμίζεται σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Το βαρομετρικό χαμηλό, που προκαλεί την κακοκαιρία "ATENA" στην Κεντρική Μεσόγειο και κινείται ανατολικά, προβλέπεται να προκαλέσει επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στη χώρα μας από το βράδυ της Δευτέρας (09-09-24) μέχρι τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης (11-09-24) με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ριπαίους ανέμους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.