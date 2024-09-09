Πλατινένια πλακέτα, που αποτελεί την ανώτατη τιμητική διάκριση, απονεμήθηκε από τον Δήμο της Ρόδου σε ζευγάρι Βρετανών τουριστών που έχει επισκεφθεί το νησί πάνω από 100 φορές.

Το ζεύγος Alexander και Gail Conn επισκέπτεται τη Ρόδο από τη δεκαετία του '90, 4-5 φορές τον χρόνο.

Οι δύο Βρετανοί λατρεύουν κυριολεκτικά το νησί κι έχει αποκτήσει φίλους ζωής, όπως ο επιχειρηματίας Μιχάλης Διάκουλας που το συνόδευε στην τελετή απονομής.

Το ζευγάρι Διαμένει πάντα στο ίδιο ξενοδοχείο στη Λίνδο, ενώ έχει αποφασίσει πλέον να αγοράσει σπίτι στη Ρόδο αφού έρχεται τόσο συχνά.

«Η Ρόδος είναι η επιλογή της καρδιάς και της ψυχής μας και αυτή τη Ρόδο θέλουμε να δείξουμε στους συμπατριώτες μας. Αυτή τη Ρόδο μάθαμε να αγαπάμε και να θαυμάζουμε, αυτή τη μοναδική ροδίτικη φιλοξενία» τόνισαν ο Alexander και η Gail Conn στον αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Τουρισμού Γιώργο Τόππο, τον οποίο και ευχαρίστησαν για την εξαιρετική τιμή στο πρόσωπο τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.