Του Μάκη Συνοδινού

Βίντεο με τις κινήσεις των δραστών που επιτέθηκαν σε έναν υπάλληλο κλαμπ στο Μπουρνάζι τραυματίζοντάς τον παρουσιάζει το Skai.gr

Υπενθυμίζεται πως το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς σημειώθηκε χθες νωρίς το πρωί έξω από κέντρο διασκέδασης στην οδό Λασσάνης στο Μπουρνάζι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, περίπου στις 6 το πρωί τρεις Ρομά θέλησαν να εισέλθουν στο κέντρο διασκέδασης αλλά ένας από τους υπαλλήλους δεν τους το επέτρεψε.

Τα τρία άτομα αρχικά αποχώρησαν από το σημείο, αλλά μετά από λίγη ώρα επέστρεψαν και πυροβόλησαν έναν 37χρονο υπάλληλο στο πόδι και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Κατά την έρευνα, που πραγματοποίησαν αστυνομικοί στο σημείο, εντόπισαν δύο κάλυκες και μια βολίδα.

Πηγή: skai.gr

