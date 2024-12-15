Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι της Κυριακής στην πλατεία Θρακομακεδόνων, έξω από μία καφετέρια με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος εντοπίστηκε νεκρός με τραύμα από πυροβόλο όπλο και ένας έχει τραυματιστεί σοβαρά. Ο τελευταίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες επέβαιναν σε όχημα, που είχε κλαπεί από τα Πατήσια και περνώντας από το σημείο άρχισαν να πυροβολούν.

Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στη 13.15 το μεσημέρι στην πλατεία Θρακομακεδόνων και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους και Κομοτηνής.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και είναι σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού. Ωστόσο, οι Αρχές βλέπουν μαφιόζικη εκτέλεση και ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Σύμφωνα με πηγές o νεκρός είναι Έλληνας υπήκοος αλβανικής καταγωγής ενώ ο τραυματίας Αλβανός.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Πηγή: skai.gr

