Σε κρίσιμη κατάσταση 16χρονος μετά από τροχαίο στην Αργαλαστή

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Βόλου ένας 16χρονος μαθητής μετά από τροχαίο που έγινε στις 9 το βράδυ του Σαββάτου έξω από το Κέντρο Υγείας Αργαλαστής.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, το ατύχημα έγινε όταν δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν δύο 16χρονοι φίλοι, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκαν με Ι.Χ. αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν.

Αρχικά μεταφέρθηκαν στο Κ.Υ. Αργαλαστής, αλλά επειδή η κατάσταση του ενός ήταν κρίσιμη, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Βόλου.

Εκεί οι γιατροί διασωλήνωσαν τον 16χρονο που είναι σοβαρά τραυματισμένος και δίνει «μάχη» να κρατηθεί στη ζωή, ενώ ο φίλος του νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ζωής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.