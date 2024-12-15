Εξουδετερώθηκε νάρκη στον Πατραϊκό

Τη νάρκη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, βάρους 250 κιλών που εντοπίστηκε στον Πατραϊκό, εξουδετέρωσε χθες το απόγευμα ειδική ομάδα Υποβρύχιων Αποστολών του Πολεμικού Ναυτικού.

Σύμφωνα με το tempo24.news, η νάρκη πιάστηκε στα δίχτυα αλιέων που βγήκαν να ψαρέψουν με την τράτα τους, το απόγευμα της Παρασκευής.

Οι ψαράδες ειδοποίησαν τις αρμόδιες Αρχές και στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού που την αποθήκευσαν σε χώρο του Λιμανιού της Πάτρας προκειμένου να προχωρήσουν στην επιχείρηση της ελεγχόμενης ανατίναξης της.

Η στιγμή της έκρηξης:

Πηγή: skai.gr

