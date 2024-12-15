Λογαριασμός
Προβλήματα σε σημεία των οδικών δικτύων της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας λόγω βροχοπτώσεων και παγετού

Αναλυτικά τα σημεία των οδικών δικτυών που σημειώνεται δυσχέρεια ή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων λόγω πτώσης φερτών υλικών και κατολισθήσεων

Βροχή

Προβλήματα σε σημεία των οδικών δικτύων της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας έχουν προκαλέσει οι βροχοπτώσεις και ο παγετός.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, στην Αχαΐα διεξάγεται με δυσχέρεια, λόγω πτώσης φερτών υλικών, η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

  • Στην παλαιά εθνική οδό Κορίνθου - Πατρών, στο ύψος του Ελαιώνα
  • Στην επαρχιακή οδό Ελαιώνα - Μαμουσιάς, στο ύψος της περιοχής Δελιβενιώτικα
  • Στην επαρχιακή οδό που συνδέει την τοπική κοινότητα Περιστέρας με το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων.

Στην Αιτωλοακαρνανία, έχει διακοπεί, λόγω κατολισθήσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Καλλιθέας - Λαμπιρίου, στο ύψος της περιοχής Μακριά Λογγά.

Στο μεταξύ, λόγω του παγετού, διεξάγεται με δυσχέρεια η κυκλοφορία των οχημάτων στα παρακάτω σημεία του οδικού δικτύου της Αχαΐας:

  • Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Πούντας, μέσω Μεγάλου Σπηλαίου
  • Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Πατρών, μέσω Χαλανδρίτσας
  • Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Αιγίου, μέσω Φτέρης
  • Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Κλειτορίας, μέσω Λουσών και Πριόλιθου
  • Στην επαρχιακή οδό Σκεπαστού - Πλατανιώτισσας - Κάτω Ζαχλωρούς - Ελαιώνα - Καλαβρύτων.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

