Προβλήματα σε σημεία των οδικών δικτύων της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας έχουν προκαλέσει οι βροχοπτώσεις και ο παγετός.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, στην Αχαΐα διεξάγεται με δυσχέρεια, λόγω πτώσης φερτών υλικών, η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

Στην παλαιά εθνική οδό Κορίνθου - Πατρών, στο ύψος του Ελαιώνα

Στην επαρχιακή οδό Ελαιώνα - Μαμουσιάς, στο ύψος της περιοχής Δελιβενιώτικα

Στην επαρχιακή οδό που συνδέει την τοπική κοινότητα Περιστέρας με το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων.

Στην Αιτωλοακαρνανία, έχει διακοπεί, λόγω κατολισθήσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Καλλιθέας - Λαμπιρίου, στο ύψος της περιοχής Μακριά Λογγά.

Στο μεταξύ, λόγω του παγετού, διεξάγεται με δυσχέρεια η κυκλοφορία των οχημάτων στα παρακάτω σημεία του οδικού δικτύου της Αχαΐας:

Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Πούντας, μέσω Μεγάλου Σπηλαίου

Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Πατρών, μέσω Χαλανδρίτσας

Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Αιγίου, μέσω Φτέρης

Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Κλειτορίας, μέσω Λουσών και Πριόλιθου

Στην επαρχιακή οδό Σκεπαστού - Πλατανιώτισσας - Κάτω Ζαχλωρούς - Ελαιώνα - Καλαβρύτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

