Προβλήματα σε σημεία των οδικών δικτύων της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας έχουν προκαλέσει οι βροχοπτώσεις και ο παγετός.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, στην Αχαΐα διεξάγεται με δυσχέρεια, λόγω πτώσης φερτών υλικών, η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:
- Στην παλαιά εθνική οδό Κορίνθου - Πατρών, στο ύψος του Ελαιώνα
- Στην επαρχιακή οδό Ελαιώνα - Μαμουσιάς, στο ύψος της περιοχής Δελιβενιώτικα
- Στην επαρχιακή οδό που συνδέει την τοπική κοινότητα Περιστέρας με το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων.
Στην Αιτωλοακαρνανία, έχει διακοπεί, λόγω κατολισθήσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Καλλιθέας - Λαμπιρίου, στο ύψος της περιοχής Μακριά Λογγά.
Στο μεταξύ, λόγω του παγετού, διεξάγεται με δυσχέρεια η κυκλοφορία των οχημάτων στα παρακάτω σημεία του οδικού δικτύου της Αχαΐας:
- Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Πούντας, μέσω Μεγάλου Σπηλαίου
- Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Πατρών, μέσω Χαλανδρίτσας
- Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Αιγίου, μέσω Φτέρης
- Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Κλειτορίας, μέσω Λουσών και Πριόλιθου
- Στην επαρχιακή οδό Σκεπαστού - Πλατανιώτισσας - Κάτω Ζαχλωρούς - Ελαιώνα - Καλαβρύτων.
