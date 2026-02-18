Τίτλοι τέλους στο «Λεξικοπωλείο» μετά από 14 χρόνια

Το εμβληματικό «Λεξικοπωλείο» ανακοίνωσε πως κλείνει τις πόρτες του, μετά από 14 χρόνια, με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Ο ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου στην οδό Στασινού στο Παγκράτι ευχαρίστησε το κοινό που το στήριξε αυτά τα χρόνια με λόγια του Romain Gary, που συνόδευαν από την αρχή τη φιλοσοφία του χώρου.

Αναλυτικά η ανάρτηση στη σελίδα του βιβλιοπωλείου στο Facebook:

«Μετά από 14 χρόνια, Το Λεξικοπωλείο - To Lexikopoleio κλείνει τις πόρτες του.

Ξεκινήσαμε με τον Romain Gary στους πρώτους μας σελιδοδείκτες: «Είμαι φανατικός με τα λεξικά. Είναι το μόνο μέρος στον κόσμο όπου όλα εξηγούνται και όπου βρίσκει κανείς την ηρεμία του. Εκεί μέσα, όλα είναι σίγουρα.» Αυτό προσπαθήσαμε να είμαστε: ένας ασφαλής χώρος, ένα φιλόξενο μέρος, όπου ο καθένας είχε τη θέση του, στο Βατραχονήσι μας. Ένα βιβλιοπωλείο. Ανεξάρτητο.

Οπότε, νομίζω πως μπορώ να κλείσω τον κύκλο με τα τελευταία λόγια του… Romain Gary: «Πέρασα πολύ όμορφα. Αντίο και ευχαριστώ.» Ναι, ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλες και όλους εσάς που μας στηρίξατε με τόση αγάπη, όλα αυτά τα χρόνια.

Υ.Γ. Τις τελευταίες εβδομάδες κάναμε αυτό που κάναμε πάντα: βρήκαμε νέα σπίτια για χιλιάδες βιβλία.

Υ.Γ.2 Τις τελευταίες μέρες δεν θα ήμουν τίποτα χωρίς την ομάδα μου που παραμένει δίπλα μου μέχρι το τέλος, με θάρρος και γενναιοδωρία. Να είστε καλοί μαζί τους.

Υ.Γ.3 Δεν θα απαντήσω σε σχόλια. Αυτός είναι ο αποχαιρετισμός μου.

Odile».

