«Τους είπα ότι έχω όπλο, αλλά συνέχισαν να πετάνε πέτρες»- Τι είπε ο αστυνομικός που πυροβόλησε στον αέρα στην κατάθεσή του

Ο αρχιφύλακας της Άμεσης Δράσης υποστήριξε ότι δεν αντιλήφθηκε την εντολή που είχε δοθεί νωρίτερα από το κέντρο της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να μην περάσει κανένα όχημα από το σημείο που είχαν συγκεντρωθεί άτομα, στην Πατησίων, νομίζοντας πως η εντολή αφορούσε μόνο το ρεύμα του δρόμου έξω από την είσοδο του Οικονομικού Πανεπιστημίου και όχι το αντίθετο.

«Φοβήθηκα ότι θα με λιντσάρουν», είπε χαρακτηριστικά και υποστήριξε ότι αναγκάστηκε να κάνει χρήση του υπηρεσιακού του όπλου διότι φοβήθηκε ότι από την επίθεση θα κινδύνευε η σωματική του ακεραιότητα.

Είπε επίσης ότι επιχείρησε να κάνει ελιγμούς με το περιπολικό, αλλά ήταν αδύνατο καθώς βρίσκονταν αρκετά αυτοκίνητα γύρω τους. Ανέφερε ακόμα πως και οι άλλοι δύο αστυνομικοί που βρίσκονταν στο περιπολικό φοβήθηκαν για τη ζωή τους και για το λόγο αυτό εγκατέλειψαν το όχημα. «Πρέπει να βγούμε από το περιπολικό γιατί θα μας σκοτώσουν» φέρεται να είπαν, προτού φύγουν.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο από το περιστατικό, ακούγονται τέσσερις πυροβολισμοί. Στη συνέχεια φαίνεται να περνά από το πλάνο ο αστυνομικός με το περιπολικό, καθώς κρατά το όπλο στο χέρι ενώ οδηγεί. Όπως φαίνεται οι κουκουλοφόροι του πετούν πέτρες καθώς τον καταδιώκουν.

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε, ο οποίος και συνελήφθη, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

Με εντολή του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, κινούνται άμεσα οι διαδικασίες για την πειθαρχική διερεύνηση του περιστατικού, ενώ εξετάζεται η επιβολή του διοικητικού μέτρου της διαθεσιμότητας εις βάρος των εμπλεκόμενων αστυνομικών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τις κινήσεις των αστυνομικών και το γεγονός ότι δεν υπάκουσαν στις εντολές του κέντρου της ΕΛ.ΑΣ.

A policeman shot four rounds in the air after being attacked in the center of Athens when his car was attacked with stones.#Athens #Greece pic.twitter.com/8rhNF1q5DB