Από τις 9 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας ξεκίνησαν συγκεντρώσεις στο πλαίσιο της 24ωρης γενικής απεργίας, με τη συμμετοχή εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών, σωματείων, συλλόγων και άλλων φορέων και συλλογικοτήτων.

Αυτή την ώρα λόγω των προσυγκεντρώσεων έχουν κλείσει οι οδοί Χαλκοκονδύλη, Ιπποκράτους, Πανεπιστημίου και Ακαδημίας.

Για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας και την αποσυμφόρηση της κίνησης, η Ελληνική Αστυνομία θα λάβει τα αναγκαία μέτρα τροχαίας με την πραγματοποίηση εκτροπών και διακοπών κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε οδούς περιμετρικά των Προπυλαίων, της Πλατείας Κλαυθμώνος, της Πλατείας Ομονοίας (Πειραιώς, Πατησίων κ.λπ.), της Πλατείας Συντάγματος (Λεωφόρους Αμαλίας, Βασιλίσσης Σοφίας) καθώς και σε Πανεπιστημίου και Σταδίου.

Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή στην απεργία και των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να αποφύγουν τη μετακίνησή τους στο κέντρο της πόλης και ιδιαίτερα στους ανωτέρω οδικούς άξονες και περιμετρικά αυτών, μέχρι την ολοκλήρωση των κινητοποιήσεων.

Πού υπάρχει κίνηση

Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Περιστέρι προς τη Νέα Χαλκηδόνα, στην κάθοδο της Κηφισού από την Αττικη Οδό προς την Αχαρνών λόγω σύγκρουσης και στην Λεωφόρο Αθηνών προς αθήνα στα τελευταία δύο χιλιόμετρα.

Επίσης, αυξημένη είναι η κίνηση στην οδό Σταδίου και στην Πατησίων στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Πηγή: skai.gr

