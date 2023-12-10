Ευρεία σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 09.30 στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπό τον αρμόδιο υπουργό Βασίλη Κικίλια με αντικείμενο τον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση προβλημάτων στην Αττική σε περιπτώσεις έντονων χιονοπτώσεων.

Στη σύσκεψη θα συμμετέχουν ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου, η αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα, Λουκία Κεφαλογιάννη, δήμαρχοι και νεοεκλεγέντες δήμαρχοι της Αττικής, ο αρχηγός του ΠΣ Γ. Πουρναράς, καθώς και στελέχη της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

