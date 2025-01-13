Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 13 Ιανουαρίου

Σήμερα, Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2025, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Αγίων Ερμύλου και Στρατόνικου των μαρτύρων.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Ερμύλλος, Ερμίλλος, Ερμύλλη, Ερμίλλη, Ερμύλα.
Ανατολή ήλιου: 07:40 - Δύση ήλιου: 17:27 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 47 λεπτά
Σελήνη 14.2 ημερών
Πηγή: skai.gr
- Επιχείρηση απεγκλωβισμού ζευγαριού στο Χαλίκι του Δήμου Μετεώρων - Το GPS τούς έβγαλε σε λάθος διαδρομή
- Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος
- Στα «λευκά» περιοχές της Βόρειας Ελλάδας: Χιόνια σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία - Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα
