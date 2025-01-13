Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 13 Ιανουαρίου

Σήμερα, Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2025, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Αγίων Ερμύλου και Στρατόνικου των μαρτύρων.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Ερμύλλος, Ερμίλλος, Ερμύλλη, Ερμίλλη, Ερμύλα.

Ανατολή ήλιου: 07:40 - Δύση ήλιου: 17:27 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 47 λεπτά

Σελήνη 14.2 ημερών



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.