Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 13 Ιανουαρίου

Δείτε σε ποιους θα ευχηθείτε σήμερα «χρόνια πολλά» για την ονομαστική τους εορτή -  Ανατολή ήλιου στις 07:40 και δύση ήλιου στις 17:27

Εορτολόγιο

Σήμερα, Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2025, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Αγίων Ερμύλου και Στρατόνικου των μαρτύρων.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Ερμύλλος, Ερμίλλος, Ερμύλλη, Ερμίλλη, Ερμύλα.

Ανατολή ήλιου: 07:40 - Δύση ήλιου: 17:27 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 47 λεπτά

Σελήνη 14.2 ημερών
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή Γιορτή σήμερα
