Στα «λευκά» ντύθηκαν περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Βόρειας Ελλάδας. Στη Φλώρινα η έντονη χιονόπτωση ξεκίνησε από το πρωί, με το χιόνι να ξεπερνά σε κάποιες περιοχές και τα 5 εκατοστά. Τα μηχανήματα αποχιονισμού και οι «αλατιέρες» της Πολιτικής Προστασίας δουλεύουν ακατάπαυστα, προκειμένου να διατηρήσουν τα οδικά δίκτυα ανοιχτά, ενώ η κίνηση των οχημάτων σε όλο το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας γίνεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Χιονόπτωση σημειώθηκε και στην πόλη του Κιλκίς, ενώ λευκό τοπίο αντίκρισαν και οι κάτοικοι της ορεινής Δράμας. Όπως μετέδωσε στον ΣΚΑΪ ο Πάνος Γαρουφαλλιάς, από το μεσημέρι άρχισε να χιονίζει και στα ορεινά των Τρικάλων, όπως στο χιονοδρομικό κέντρο του Περτουλίου όπου είχε μέχρι 5 πόντους χιόνι.

Βροχή στην πόλη της Θεσσαλονίκης - Χιόνια στο Ωραιόκαστρο, σε ετοιμότητα τα εκχιονιστικά στον Χορτιάτη

Οι πρώτες νιφάδες έπεσαν και σε περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, καθώς βροχόπτωση σημειώνεται από νωρίς το πρωί της Κυριακής στην πόλη, ενώ ιδιαίτερα αισθητή είναι η πτώση της θερμοκρασίας. Εδώ και λίγη ώρα έχει ξεκινήσει να χιονίζει στην περιοχή του Δρυμού, ενώ χιονόπτωση σημειώνεται και στην περιοχή του Ακροπόταμου, στο Μελισσοχώρι και στο Ωραιόκαστρο. Στον Χορτιάτη όλα είναι έτοιμα για να υποδεχτούν τον χιονιά.

Αισθητή έκανε την εμφάνισή του από τις πρωινές ώρες το χιόνι και στην Ξάνθη. Η χιονόπτωση ξεκίνησε από τους ορεινούς οικισμούς, με τους κατοίκους να σπεύδουν να απολαύσουν το κατάλευκο τοπίο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις προβλέψεις, χιόνια αναμένονται και μέσα στην Ξάνθη.

Σύμφωνα με τα μέτρα που εισηγήθηκε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, υποχρεωτικές είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες σε όλο το δίκτυο των Περιφερειών Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Δυτικής Θεσσαλίας. Αύριο Δευτέρα κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στη Δυτική Μακεδονία και τον δήμο Ωραιοκάστρου, ενώ οι δήμαρχοι θα κρίνουν για κλείσιμο των σχολείων κατά περίπτωση όπου χρειάζεται στην Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία.

Ο Δήμος Παύλου Μελά ανακοίνωσε ότι αύριο θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια) του δήμου, σε όλες τις δημοτικές κοινότητες. Θα λειτουργήσουν κανονικά οι βρεφονηπιακοί και οι παιδικοί σταθμοί, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου.

Επίσης, στην ακύρωση προγραμματισμένων δρομολογίων, λόγω της κακοκαιρίας, προς κοντινές περιοχές εντός του νομού, προχωράει και το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, εκτός από κάποια δρομολόγια σήμερα που δεν θα πραγματοποιήθηκαν, αύριο δεν θα γίνουν τα δρομολόγια: 06:15 Λαγκαδάς- Βερτίσκος, 06:30 Λαγκαδάς- Σοχός- Αρέθουσα και το πρώτο από Σοχό προς Λαγκαδά.

Παράλληλα, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, με απόφαση της Δημάρχου Μετσόβου, αύριο Δευτέρα το Δημοτικό Σχολείο της Μηλιάς θα παραμείνει κλειστό.

Σε ισχύ είναι η απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων έως αύριο στις 2 το μεσημέρι.

Πηγή: skai.gr

