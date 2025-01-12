Επιχείρηση απεγκλωβισμού ζευγαριού στο Χαλίκι του Δήμου Μετεώρων έχουμε σε εξέλιξη.

Το ζευγάρι βρέθηκε στην περιοχή με το όχημά τους ακολουθώντας οδηγίες από το GPS και ενώ ο προορισμός τους ήταν τα Ιωάννινα.

Στο σημείο μεταβαίνει ο Δήμαρχος του Δήμου Μετεώρων, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει ένα μηχάνημα του Δήμου και ένα μηχάνημα το οποίο είναι με σύμβαση από την Περιφέρεια.

Να πούμε ότι το χιόνι στα ορεινά του Δήμου μας είναι αρκετό ενώ από την αστυνομία έχει ανακοινωθεί απαγόρευση κυκλοφορίας παντός είδους βαρέως οχήματος μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, ανεξαρτήτως εφοδιασμού και χρήσεως αντιολισθητικών αλυσίδων, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο τμήμα από τον κόμβο Καλαμπάκας του Ε65 στο εθνικό δίκτυο προς Παναγία ΕΟ6 και Γρεβενά ΕΟ15 προς κόμβους Εγνατίας .

