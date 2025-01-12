Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στον «Ευαγγελισμό» ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, Αναστάσιος. Ήδη έχουν συμπληρωθεί 48 ώρες από το έκτακτο χειρουργείο που υποβλήθηκε λόγω αιμορραγικού επεισοδίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Λουίζας Κροντήρη, ολοκληρώθηκε το δεύτερο κρίσιμο 24ωρο για τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας μετά την πολύωρη χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη το απόγευμα της Παρασκευής για την αντιμετώπιση αιμορραγικού επεισοδίου. Ο 95χρονος ιεράρχης παρακολουθείται στενά από ιατρική ομάδα με επικεφαλής την καθηγήτρια Αναστασία Κοττανίδου.

Σήμερα στο νοσοκομείο ήρθε η Αντιπρόεδρος της αλβανικής κυβέρνησης, η οποία ενημερώθηκε από τους θεράποντες ιατρούς για την πορεία της υγείας του Αρχιεπισκόπου, ενώ συνομίλησε και με τους συνεργάτες του. Υπενθυμίζεται ότι ο Αναστάσιος νοσηλευόταν από τις 30 Δεκεμβρίου στο νοσοκομείο των Τιράνων με ίωση, όταν όμως επιδεινώθηκε η υγεία του κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στην Αθήνα στις 3 Ιανουαρίου.

Πηγή: skai.gr

