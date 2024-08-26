Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων προειδοποιεί για τρία συμπληρώματα διατροφής, τα οποία κατόπιν ενημέρωσης από τις αρχές της Ισπανίας, περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και διακινούνται μέσω διαδικτύου.

Ειδικότερα ο ΕΟΦ προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση του προϊόντος LIPO SOLUCION, των προϊόντων SORAYA CAPSULAS, HHS KUKA CAFÉ, SORAYA SLIM COFFEE CAFE και του προϊόντος TE' DETOX.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργήθηκαν, τα παραπάνω προϊόντα περιέχουν την ουσία σιβουτραμίνη (sibutramine) χωρίς σχετική αναγραφή στη συσκευασία τους, η οποία μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για την υγεία του χρήστη.

Επίσης, το προϊόν TE' DETOX, εκτός από την σιβουτραμίνη βρέθηκε ότι περιέχει και σιλδεναφίλη (sildenafil), χωρίς σχετική αναγραφή στη συσκευασία του.

H ουσία σιλδεναφίλη (sildenafil) αποτελεί δραστική ουσία, η παρουσία της οποίας καθιστά το προϊόν μη εγκεκριμένο φάρμακο, ενώ συνδέεται με ανεπιθύμητες ενέργειες ιδιαίτερα στο καρδιαγγειακό σύστημα.

Τα συγκεκριμένα σκευάσματα προωθούνται στο διαδίκτυο ως συμπληρώματα διατροφής και είναι πιθανόν να έχουν διακινηθεί και στη χώρα μας μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, αναφέρει ο ΕΟΦ και καλεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση αυτών.

Υπενθυμίζει ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας του από αναξιόπιστα σημεία διάθεσης, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

