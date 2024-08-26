Παρουσία του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Τριαντόπουλου, ανακοινώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας στο διοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας από κοινού με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα η έναρξη των αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή, ύψους 42 εκατ. ευρώ.

Όπως γράφει το larissanet o κ. Τριαντόπουλος είχε σύσκεψη με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, όπου και ενημερώθηκε για την πρόοδο των έργων αποκατάστασης και συγκεκριμένα έργα καθαρισμού ποταμιών και ρεμάτων, όπως και αναχωμάτων.

«Είχα ενημέρωση από τον κ. Κουρέτα για όλα τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή. Οι πρώτες παρεμβάσεις που ξεκίνησαν από τον περασμένο Σεπτέμβριο ήταν ένα πακέτο 40 εκατ. ευρώ, ενώ το δεύτερο πακέτο αφορά εργασίες ύψους 42 εκατ. ευρώ. Όσο προχωρά η ωρίμανση του σχεδιασμού θα ανακοινωθούν και τα υπόλοιπα μεγάλα έργα», ανέφερε ο κ. Τριαντόπουλος.

Από την πλευρά του ο κ. Κουρέτας παρουσίασε ακόμα μία φορά το σχεδιασμό που χωρίζεται σε τρία μέρη κι αφορούν έργα ορεινής υδρονομίας που «τρέχουν» από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα «μεγάλα» αντιπλημμυρικά έργα που θα ανακοινωθούν σύντομα από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τα υπόλοιπα έργα της Περιφέρειας Θεσσαλίας που σχεδιάστηκαν από κοινού και δημοπρατούνται σήμερα.

«Κατανοώ την ενόχληση του κόσμου που είδε να περνά ο καιρός, αλλά έπρεπε να ακολουθηθεί μία διαδικασία. Έχουν γίνει πολλές προσωρινές αποκαταστάσεις και τώρα ξεκινούν οι μόνιμες», ανέφερε ο κ. Κουρέτας, μιλώντας με το παράδειγμα της περασμένης εβδομάδα όπου η περιοχή αντιμετώπισε έναν «Daniel» μίας ώρας, χωρίς να υπάρξουν προβλήματα, καταλήγοντας πως τα έργα αυτά θα λειτουργήσουν κι ως αντιπλημμυρικά, αλλά και βοηθητικά απέναντι στη λειψυδρία.

Λίμνη Κάρλα και νεκρά ψάρια στον Παγασητικό

Σχετικά με τα νεκρά ψάρια στον Παγασητικό, ο κ. Κουρέτας ενημέρωσε πως ένα θυρόφραγμα από την λίμνη Κάρλα που άδειαζε το νερό δέχθηκε μεγάλες ποσότητες λόγω των πλημμυρών. «Για να κλείσει το θυρόφραγμα έπρεπε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μεταφοράς του νερού, επειδή όμως υπάρχει το φαινόμενο αυτό η Περιφέρεια Θεσσαλίας ξεκινά την επιδιόρθωση του».

Μάλιστα ο κ. Κουρέτας ενημέρωσε πως άγνωστοι επιχείρησαν να «σπάσουν» το θυρόφραγμα με κίνδυνο να πλημμυρίσει και πάλι η περιοχή στο Στεφανοβίκειο. Παράλληλα η Περιφέρεια Θεσσαλίας μετά το κλείσιμο του θυροφράγματος την Παρασκευή, προχωρά στην ταυτόχρονη αποκατάσταση του αντλιοστάσιου της Πέτρας που θα μεταφέρει σωστά το νερό στον ταμιευτήρα έτσι ώστε να υπάρχει ισορροπία.

Σχετικά με τα νεκρά ψάρια ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ενημέρωσε πως αν και είναι αρμοδιότητα του Οργανισμού Λιμένος Βόλου η Περιφέρεια θα συνδράμει για να μαζευτούν όλα τα νεκρά ψάρια και θα μεταφερθούν σε εταιρία καύσης.

«Θα χρειαστεί χρόνος, αυτό δεν γίνεται να ολοκληρωθεί σε μισή ώρα. Όπως και η εγκυμοσύνη κρατά εννιά μήνες και η γυναίκα θα ήθελε να τελειώσει σε μία εβδομάδα, έτσι και η φύση έχει κάποιους κανόνες. Έπρεπε να φύγουν τα νερά, να φτιαχτεί το αντλιοστάσιο και να κλείσει το θυρόφραγμα για να μην πλημμυρίσουμε ξανά», κατέληξε ο κ. Κουρέτας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.