Πέθανε η Βέτα Προέδρου

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός της μεταπολεμικής νοσταλγικής ελαφράς μουσικής, η Βέτα Προέδρου πέθανε σε ηλικία 89 ετών.

Η κηδεία της θα γίνει αύριο Τρίτη από Άγιο Βασίλειο Εξαρχείων στην οδό Μετσόβου.

Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Facebook ο Σπύρος Μπιμπίλας:

«Θλιβερό νέο στην αρχή της εβδομάδας είναι η αποχώρηση από τη ζωή της αγαπημένης μας ηθοποιού με τη βελούδινη φωνή της Βέτας Προέδρου…Έφυγε σήμερα και κηδεύεται αύριο από τον Άγιο Βασίλειο Εξαρχείων στην οδό Μετσόβου. Θα ταφεί σύμφωνα με την επιθυμία της σε χωριό του Ναυπλίου, εκεί που γύρισε την πρώτη της ταινία "Επιστροφή στις Μυκήνες". Γεννημένη στις 16 Φεβρουαρίου του 1935 έκανε σημαντικές εμφανίσεις στον ελληνικό κινηματογράφο και κυρίως άφησε εποχή με την ιδιόμορφη ζεστή φωνή της στο ραδιόφωνο με τις εκπομπές της και στο τραγούδι αφού ως μούσα του Χαιρόπουλου γνώρισε μεγάλη επιτυχία στα νυχτερινά καλά μαγαζιά».

Η Βέτα Προέδρου γεννήθηκε το 1935 στη Θάσο. Ήταν συνεργάτιδα της Ορχήστρας Ελαφράς Μουσικής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, ενώ έχει τραγουδήσει σε αρκετές ελληνικές ταινίες. Ήταν παντρεμένη με τον Γιώργο Τζώρτζη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

