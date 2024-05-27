Ο ΕΟΦ προειδοποιεί: Ενέσιμο διάλυμα κυκλοφορεί χωρίς την έγκρισή του

Ο ΕΟΦ ενημερώθηκε από τον Οργανισμό Φαρμάκων της Νορβηγίας, μέσω του συστήματος ειδοποίησης ανάμεσα στις αρχές των κρατών-μελών, για τη διάθεση του ενέσιμου διαλύματος LEMONBOTTLE, το οποίο προωθείται για τη λιποδιάλυση.

Ο Οργανισμός προειδοποιεί ότι το συγκεκριμένο προϊόν που κυκλοφορεί με ενδείξεις φαρμάκου δεν διαθέτει σχετική έγκριση από τον ΕΟΦ και ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι δεν έχει αξιολογηθεί ως προς την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά του.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, ο ΕΟΦ καλεί τους καταναλωτές να μην προβούν σε προμήθεια και χρήση του ανωτέρω προϊόντος.

Υπενθυμίζεται ότι η αγορά φαρμάκων από μη εγκεκριμένες και αναξιόπιστες πηγές μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

