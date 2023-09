Eικόνες καταστροφής στην παραλία του Βόλου: Φωτό από τα καφέ, τσιπουράδικα και τον Άγιο Κωνσταντίνο Ελλάδα 15:52, 29.09.2023 linkedin

Εκατοντάδες επιχειρήσεις, σπίτια και κεντρικοί δρόμοι έχουν καλυφθεί στις λάσπες, και θα χρειαστεί να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για να επανέλθει η περιοχή στην κανονικότητα