Ανεβαίνει επικίνδυνα η στάθμη του νερού στη λίμνη Κάρλα - Διακοπή της κυκλοφορίας στην περιοχή Ελλάδα 14:43, 13.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Σε περίπτωση που συνεχιστούν οι μεγάλες ποσότητες νερού προς τη λίμνη και τα νερά δεν θα βρουν άλλο σημείο εκτόνωσης, δεν αποκλείεται η λίμνη Κάρλα να υπερχειλίσει