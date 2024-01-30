Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε βάρος πέντε ανηλίκων κοριτσιών για την επίθεση που δέχθηκε 15χρονη

Οι πέντε ανήλικες συνελήφθησαν, όπως και επτά από τους γονείς και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι - Αναζητείται μία ακόμη ανήλικη - Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για σωματικές βλάβες, συνέργεια σε αυτές και παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Βία ανηλίκων

Πέντε ανήλικα κορίτσια συνελήφθησαν για την επίθεση με θύμα 15χρονη, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για σωματικές βλάβες, συνέργεια σε αυτές και παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθερες. Αναζητείται μια ακόμη ανήλικη, τα στοιχεία της οποίας έχουν ταυτοποιηθεί.

Επίσης, συνελήφθησαν επτά από τους γονείς των ανηλίκων. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

