Ένα ιδιαίτερο κατάλυμα για τους λάτρεις των αθλητικών παπουτσιών

Οι επισκέπτες θα έχουν αποκλειστική πρόσβαση στον παράδεισο των αθλητικών παπουτσιών και θα διανυκτερεύσουν ανάμεσα σε μερικά από τα πιο πολύτιμα ζευγάρια της συλλογής, η οποία αριθμεί περισσότερα από 10.000 ζευγάρια αθλητικά παπούτσια.

Ο διάσημος DJ Khaled δημιούργησε στο Μαϊάμι ένα πολύ ιδιαίτερο κατάλυμα για τους λάτρεις των αθλητικών παπουτσιών, προσφέροντας την απόλυτη εμπειρία sneakerhead, η οποία συμπεριλαμβάνει τα υπογεγραμμένα Jordan 5s από τη νέα του συλλογή, We The Best.

