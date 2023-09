Ενισχύεται η αρωγή και η στήριξη σε ασυνόδευτους ανήλικους και ευάλωτους με προσφυγικό προφίλ Ελλάδα 11:18, 23.09.2023 linkedin

Ο Εθνικός Μηχανισμός Επείγουσας Ανταπόκρισης (ΕΜΕΑ) που ξεκίνησε την λειτουργία του τον Απρίλιο του 2021, έχει συμβάλει αποτελεσματικά στον έγκαιρο εντοπισμό και στην ασφαλή φιλοξενία 3.258 ασυνόδευτων παιδιών