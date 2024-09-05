Ανακοινώθηκε σήμερα από την ΕΛΣΤΑΤ η έρευνα απασχόλησης εργατικού δυναμικού για το Β΄ τρίμηνο του 2024, στην οποία αποτυπώνεται με σαφήνεια η υποχώρηση της ανεργίας με επιβεβαιωμένα στοιχεία τριμήνου, για πρώτη φορά από το 2009, σε ποσοστό κάτω από το 10%.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, «επιβεβαιώνεται με τον τρόπο αυτό στο ακέραιο η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση στον τομέα της απασχόλησης, καθώς, σε σύγκριση με το Β΄ τρίμηνο του 2019, έχει επιτευχθεί μείωση της ανεργίας κατά 7,1 ποσοστιαίες μονάδες».

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε σχετικά: «Η έρευνα απασχόλησης εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαιώνει ότι η επίμονη προσπάθεια που καταβάλλει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2019 για την καταπολέμηση της ανεργίας αποφέρει καρπούς. Για πρώτη φορά τα τελευταία 15 χρόνια, με επιβεβαιωμένα στοιχεία τριμήνου, η ανεργία υποχωρεί κάτω από το 10%. Δεν χωρεί καμία επανάπαυση. Έχουμε πλέον εισέλθει στον σκληρό πυρήνα της ανεργίας. Θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την περαιτέρω τόνωση της απασχόλησης των γυναικών, των νέων, των ατόμων με αναπηρία και των συνταξιούχων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

