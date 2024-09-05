Σταϊκούρας: Σε 87 ημέρες η Θεσσαλονίκη θα έχει Μετρό

«Σε μόλις 87 ημέρες η Θεσσαλονίκη θα έχει Μετρό (...), «δεκαοκτώ ολόκληρα χρόνια μετά την υπογραφή της βασικής σύμβασης για το έργο στις 26 Απριλίου του 2006»: με τις φράσεις αυτές, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, επιβεβαίωσε εκ νέου σήμερα ότι η βασική γραμμή του μέσου σταθερής τροχιάς της πόλης θα παραδοθεί στις 30 Νοεμβρίου.

Από την πλευρά του, ο αρμόδιος υφυπουργός, Νίκος Ταχιάος, επισήμανε ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής (σ.σ. ταυτόχρονα θα παραδοθεί και ο σταθμός μετεπιβίβασης στη Νέα Ελβετία) και της επέκτασης προς Καλαμαριά (στο δεύτερο εξάμηνο του 2025), ως «νούμερο ένα προτεραιότητα» αναδεικνύεται η δημιουργία δεύτερης γραμμής για το Μετρό Θεσσαλονίκης, η οποία θα ξεκινάει από τον Άνω Εύοσμο και θα καταλήγει στη Χαριλάου, διασταυρούμενη με την πρώτη μόνο σε ένα σημείο (στο ΑΠΘ). Τα παραπάνω επισημάνθηκαν κατά τη διάρκεια σημερινής συνέντευξης Τύπου της αναδόχου εταιρείας ΑΚΤΩΡ, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα στον σταθμό Αγίας Σοφιάς του Μετρό, τον οποίο ο κ.Ταχιάος χαρακτήρισε ως τον πιο εμβληματικό μεταξύ των συνολικά 13 της βασικής γραμμής, καθώς «θα αναγεννήσει την κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη».

Αναλυτικότερα, ο κ. Σταϊκούρας γνωστοποίησε ότι, μέχρι στιγμής, το συνολικό ποσοστό υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης του έργου ανέρχεται στο 94,6%, καθώς η κατασκευή έχει ολοκληρωθεί και απομένει μόνο η ολοκλήρωση των δοκιμών στα ηλεκτρομηχανολογικά (Η/Μ) συστήματα και το τροχαίο υλικό (ήδη έχουν παραληφθεί 18 συρμοί με χωρητικότητα 450 ατόμων έκαστος, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η προμήθεια άλλων 15). Ο κ.Σταϊκούρας επισήμανε ακόμα ότι οι αρχαιολογικές εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε όλες τις θέσεις, βάσει των επιταγών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης. Το ίδιο ισχύει και για τον σταθμό Βενιζέλου, όπου οι εργασίες απόσπασης και επανατοποθέτησης των σημαντικών αρχαιοτήτων έχουν ολοκληρωθεί. «Είμαστε έτοιμοι. Η Θεσσαλονίκη μεταμορφώνεται» συμπλήρωσε ο υπουργός, ο οποίος υπενθύμισε ότι ήδη παρελήφθησαν και τα 110 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία για τις αστικές συγκοινωνίες της πόλης, η οποία σε λιγότερο από τρία χρόνια, το 2027, θα αποκτήσει και την υπερυψωμένη περιφερειακή οδό (το Flyover).

Απαντώντας σε ερώτημα για το κόστος του ενιαίου εισιτηρίου των μέσων μαζικής μεταφοράς της Θεσσαλονίκης, ο υπουργός επισήμανε ότι αυτό θα καθοριστεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά το σίγουρο είναι πως θα ανταποκρίνεται στην ενισχυμένη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών συγκοινωνιών, μέσω της πιο σύγχρονης γραμμής Μετρό στην Ευρώπη και των 110 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων του ΟΑΣΘ.

Ο κ.Ταχιάος τόνισε ότι η δημιουργία Μετρό στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν απλά ένα «βίτσιο», αφού είναι ένα απαραίτητο έργο για την πόλη, το οποίο θα της επιτρέψει να αλλάξει. Διευκρίνισε ότι δεν προτεραιοποιείται η κατασκευή της επέκτασης του Μετρό προς το αεροδρόμιο, καθώς οι μετακινήσεις σε αυτή τη διαδρομή δεν είναι πολλές, ενώ υπενθύμισε πως η κόκκινη γραμμή του μετρό (η βασική, που ενώνει τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό με τη Νέα Εγνατία) θα είναι έτοιμη στις 30 Νοεμβρίου και θα ακολουθήσει η μπλε γραμμή (επέκταση προς Καλαμαριά), χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ταυτόχρονα με τη δεύτερη θα παραδοθεί κι ο τερματικός σταθμός της Μίκρας.

Πέραν της δεύτερης γραμμής (προς Άνω Εύοσμο), που προτεραιοποιείται, όπως ήδη αναφέρθηκε, προβλέπονται ακόμα για το μέλλον επεκτάσεις προς Σταυρούπολη και αεροδρόμιο, ενω υπάρχει και η αναμονή της επέκτασης προς τη Θέρμη. Κατά τον κ.Ταχιάο, το υπουργείο είναι σε αναζήτηση χρηματοδοτικών πόρων για τις επεκτάσεις του Μετρό, σε μια εποχή μάλιστα που οι υποδομές δεν αποτελούν βασική προτεραιότητα για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι, έτσι κι αλλιώς, για να ζητηθεί χρηματοδότηση, θα πρέπει πρώτα να υπάρχει η βασική γραμμή. Αναφερόμενος ειδικά στον σταθμό Βενιζέλου, «ίσως τον ομορφότερο στην Ευρώπη», είπε πως αποδεικνύει επί του πρακτέου ότι Μετρό και αρχαία θα βρίσκονται σε ζωντανή συνύπαρξη.

Κατά 137.000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα προβλέπεται να μειώσει τις εκπομπές CΟ2 η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, επισήμανε από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, Νικόλαος Κουρέτας, ενώ πρόσθεσε πως αναμένεται να αυξήσει τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς από ένα πενιχρό 15% σήμερα (βάσει μελέτης) στο 50%.

«Το Μετρό Θεσσαλονίκης έχει στην πραγματικότητα τελειώσει» επισήμανε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΚΤΩΡ, Αλέξανδρος Έξαρχου, τονίζοντας ότι τον τελευταίο έναν χρόνο καταβλήθηκε τεράστια προσπάθεια από την εταιρεία και «ετέθη σε κίνηση το τεχνικό θηρίο που λέγεται ΑΚΤΩΡ», ώστε παρά τις αρχικές ειρωνίες και αμφισβητήσεις, το έργο να ολοκληρωθεί πράγματι στις 30 Νοεμβρίου. Ωστόσο, πρόσθεσε, αυτό δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την υποδειγματική συνεργασία με το ελληνικό δημόσιο. Πρόσθεσε δε πως το Μετρό Θεσσαλονίκης θα πρέπει να λειτουργήσει ως παράδειγμα για το μέλλον, ως προς το τι πρέπει να γίνεται με τα δημόσια έργα, ώστε αυτά όχι απλά να εκτελούνται καλύτερα, αλλά και να στοιχίζουν φθηνότερα.

Η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει με 18 συρμούς χωρίς οδηγό (θα υπάρχει ένας συνοδός για ασφάλεια). Η μέγιστη μεταφορική ικανότητά του θα είναι 18.000 επιβάτες ανά ώρα ανά κατεύθυνση, αθροίζοντας σύνολο 254.000 επιβατών, που υπολογίζεται ότι θα φτάσουν τους 350.000 όταν προστεθούν οι 15 επιπλέον συρμοί. Ως προς τις χρονοαποστάσεις (τον χρόνο που θα απαιτείται ώστε ένας συρμός να περάσει από κάθε στάση), ο κ.Ταχιάος επισήμανε ότι αυτές τις καθορίζει η ζήτηση, ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ημέρας και των ωρών αιχμής, τα τρένα θα περνούν αρχικά κάθε 2,5 λεπτά από τις στάσεις, ενώ όταν παραδοθούν και οι πρώτοι επτά από τους 15 πρόσθετους συρμούς, ο χρόνος θα μειωθεί στο 1,5 λεπτό._

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.