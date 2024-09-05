Μύκονος: Συνελήφθη 24χρονος για τον βιασμό 18χρονης 

Συνελήφθη στη Μύκονο για τον βιασμό 18χρονης αλλοδαπής τουρίστριας, η οποία είχε καταγγείλει το γεγονός πριν μερικές ημέρες, ένας 24χρονος που είναι ο φερόμενος ως δράστης.

Κατόπιν αυτού, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 24χρονου αλλοδαπού, ο οποίος με βάση τις έρευνες της αστυνομίας, είναι το πρόσωπο το οποίο ταυτοποιήθηκε ως δράστης του περιστατικού.

Όπως προκύπτει από τις καταγγελίες και τα στοιχεία, που μεταδίδει το cyclades24.gr, η πράξη του βιασμού διαπράχθηκε βραδινές ώρες της 25/26 Αυγούστου στη Μύκονο.

Πηγή: skai.gr

