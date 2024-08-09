ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 9,5% της βιομηχανικής παραγωγής για τον Ιούνιο 2024 σε σχέση με το 2023

Αύξηση κατά 9,5% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Ιούνιο εφέτος, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών της χώρας κινήθηκε ανοδικά κατά 5,2%.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση κατά 9,5% τον Ιούνιο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2023, έναντι μείωσης 3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2023 με το 2022.
Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:
Από την αύξηση:
- Κατά 30,5% του δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
- Κατά 8,9% του δείκτη παροχής νερού.
- Κατά 5,2% του δείκτη μεταποίησης. Στην άνοδο αυτή συνέβαλαν, κυρίως, η αύξηση στην παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (38,5%), στην επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (25,7%), στη βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών (25,1%), στην παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (11,8%) και στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (9,6%).
Από τη μείωση:
- Κατά 6,6% του δείκτη ορυχείων- λατομείων.
Σε μέσα επίπεδα το α' εξάμηνο εφέτος, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 6,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Ιουνίου 2023.
Ενώ, ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,4% τον Ιούνιο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2024.
