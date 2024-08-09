ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 9,5% της βιομηχανικής παραγωγής για τον Ιούνιο 2024 σε σχέση με το 2023

Αύξηση κατά 9,5% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Ιούνιο εφέτος, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών της χώρας κινήθηκε ανοδικά κατά 5,2%.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση κατά 9,5% τον Ιούνιο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2023, έναντι μείωσης 3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2023 με το 2022.

Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

Κατά 30,5% του δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Κατά 8,9% του δείκτη παροχής νερού.

Κατά 5,2% του δείκτη μεταποίησης. Στην άνοδο αυτή συνέβαλαν, κυρίως, η αύξηση στην παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (38,5%), στην επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (25,7%), στη βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών (25,1%), στην παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (11,8%) και στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (9,6%).

Από τη μείωση:

Κατά 6,6% του δείκτη ορυχείων- λατομείων.

Σε μέσα επίπεδα το α' εξάμηνο εφέτος, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 6,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Ιουνίου 2023.

Ενώ, ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,4% τον Ιούνιο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2024.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.