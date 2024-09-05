Ξεπέρασαν τους 200 οι ωφελούμενοι του ειδικού προγράμματος απασχόλησης της ΛΑΡΚΟ. Συγκεκριμένα, συνολικά 201 από τους 658 πρώην εργαζόμενους, που έχουν εγγραφεί στο ψηφιακό μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), έχουν προσληφθεί σε φορείς, μέσω της δράσης που ξεκίνησε στις αρχές Αυγούστου.

Οι συνολικά 1.388 προσφερόμενες θέσεις καλύπτουν μεγάλο εύρος ειδικοτήτων και επεκτείνονται στην ελληνική επικράτεια.

Μεταξύ των φορέων υποδοχής είναι περιφέρειες, δήμοι, νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, πανεπιστήμια και άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, στόχος της δράσης, προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στον δημόσιο τομέα, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 31178/08-05-2024 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2686).

Η συνολική χρονική διάρκεια της επιδοτούμενης απασχόλησης είναι:

έως 24 μήνες για ωφελούμενους έως 54 ετών έως 7 έτη για ωφελούμενους 55 ετών και άνω.

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές ανέρχονται στο ποσό των 1.210 ευρώ.

Οι ωφελούμενοι 55 ετών και άνω μπορούν να απασχοληθούν στους ακόλουθους φορείς υποδοχής:

Δήμος Αλιάρτου, Δήμος Θηβαίων, Δήμος Λεβαδέων, Δήμος Ορχομενού, Δήμος Χαλκιδέων, Δήμος Κύμης-Αλιβερίου, Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων, Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Δήμος Καστοριάς, Δήμος Σερβίων-Βελβεντού, Δήμος Λοκρών, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Οι ωφελούμενοι έως 54 ετών μπορούν να απασχοληθούν στους ακόλουθους φορείς υποδοχής:

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες στα διοικητικά όρια των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας και Αττικής, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, Ηλεκτρονικός Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Διοικητικές Υπηρεσίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων στην Κοζάνη και τη Χαλκίδα, Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Φορείς του υπουργείου Υγείας όπως: i. Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, ii. Γενικό Νοσοκομείο Θήβας, iii. Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, iv. Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, v. Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων, vi. Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας, vii. Κέντρο Υγείας Αταλάντης, viii. Κέντρο Υγείας Αλιάρτου, ix. Κέντρο Υγείας Θήβας, x. Κέντρο Υγείας Λιβαδειάς, xi. Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου, xii. Κέντρο Υγείας Οινοφύτων, xiii. Κέντρο Υγείας Αλιβερίου, xiv. Κέντρο Υγείας Ψαχνών, xv. Κέντρο Υγείας Μαντουδίου, xvi. Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού, xvii. Κέντρο Υγείας Αμυνταίου, xviii. Κέντρο Υγείας Σερβίων.

Δείτε εδώ τη δημόσια πρόσκληση, που περιγράφει αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

