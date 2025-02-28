ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 3,9% σημείωσαν τα οδικά τροχαία δυστυχήματα τον περασμένο Δεκέμβριο

Μείωση 3,9% σημείωσαν τα οδικά τροχαία ατυχήματα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, τον περασμένο Δεκέμβριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023 και ανήλθαν σε 765 τον αριθμό.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στα ατυχήματα αυτά καταγράφηκαν 49 νεκροί (μείωση 15,5%), 27 βαριά τραυματίες (μείωση 35,7%) και 854 ελαφρά τραυματίες (μείωση 7,6%).

Πηγή: skai.gr

