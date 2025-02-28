«Δεν έχω οξυγόνο», «Δικαιοσύνη», «Δεν ξεχνάμε», «Δεν ήταν δυστύχημα, ήταν δολοφονία» είναι μερικά από τα συνθήματα των διαδηλωτών που πλημμύρισαν σήμερα τους δρόμους και τις πλατείες σε ολόκληρη τη χώρα ανήμερα του δυστυχήματος για τα Τέμπη.

Στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος, σε μετρό και ΗΣΑΠ πλήθος κόσμου συνέρρεε από νωρίς στη μεγάλη διαδήλωση.

Αντίστοιχες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα.

Θεσσαλονίκη

Πάτρα

Ναύπλιο

Χανιά

Ηράκλειο

Ηλεία

Λάρισα

Σύρος

Ιωάννινα

Ρόδος

Σέρρες

Βόλος

Ζάκυνθος

Πηγή: skai.gr

