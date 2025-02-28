Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Ελλάδα ψάχνει για οξυγόνο και ζητάει δικαιοσύνη - Συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα για τα Τέμπη (Βίντεο, φωτογραφίες)

Για σήμερα, έχουν προγραμματιστεί 379 συγκεντρώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

τεμπη

«Δεν έχω οξυγόνο», «Δικαιοσύνη», «Δεν ξεχνάμε», «Δεν ήταν δυστύχημα, ήταν δολοφονία» είναι μερικά από τα συνθήματα των διαδηλωτών που πλημμύρισαν σήμερα τους δρόμους και τις πλατείες σε ολόκληρη τη χώρα ανήμερα του δυστυχήματος για τα Τέμπη.

Στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος, σε μετρό και ΗΣΑΠ πλήθος κόσμου συνέρρεε από νωρίς στη μεγάλη διαδήλωση.

Αντίστοιχες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα. 

syntagma

syntagma

syntagma

metro

metro

Θεσσαλονίκη 

Θεσσαλονικη

Θεσσαλονικη

Θεσσαλονικη

Θεσσαλονικη

 

Πάτρα

πατρα

πατρα

Ναύπλιο

Nayplio

Nayplio

nayplio

Nayplio

Χανιά

Χανιά

Χανιά

Χανιά

Χανιά

Ηράκλειο 

hrakleio

hrakleio

hrakleio

Ηλεία

hleia

hleia

Hleia

 

Λάρισα

larisa

larisa

larisa

larisa

Σύρος

συροσ

syros

 Ιωάννινα

Ιωαννινα

 Ρόδος

Ρόδος

ροδος

Ροδος

Ρόδος

Σέρρες 

σερρες

serres

serres

Βόλος 

Βόλος

Ζάκυνθος 

Ζακυνθος

Ζακυνθος

Ζακυνθος

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τέμπη Δυστύχημα απεργία συλλαλητήριο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark