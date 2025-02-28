«Από την πρώτη στιγμή έχω τοποθετηθεί κι εγώ και οι τεχνικοί σύμβουλοι ότι η πρόκληση της φωτιάς οφείλεται όχι σε έλαια σιλικόνης, αλλά σε άλλο επικίνδυνο και παράνομα μεταφερόμενο χημικό υλικό, το οποίο είχαν προσδιορίσει ότι βρισκόταν στην εμπορική αμαξοστοιχία», δήλωσε ο Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος και πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης, ο οποίος βρέθηκε στον τόπο του δυστυχήματος στα Τέμπη.
«Αυτό τελικά χθες επιβεβαιώθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο. Κάναμε υπομονή, ξέραμε την αλήθεια. Το κακό είναι ότι είχε υιοθετηθεί αυτή η εσφαλμένη εκδοχή από τις επίσημες δικαστικές Αρχές. Παρόλα αυτά επιμέναμε, γιατί οι ενδείξεις κι οι αποδείξεις εκ των υστέρων δείχνανε κάτι άλλο», όπως είπε και προσέθεσε:
«Συνεπώς, το ότι συνεχίζει να διαρκεί η ανάκριση, λειτούργησε θετικά για εμάς. Φανταστείτε να είχε ολοκληρωθεί η ανάκριση πριν 6 μήνες. Δεν θα είχε προλάβει να κατατεθεί το συγκεκριμένο πόρισμα από την πλέον αρμόδια επιτροπή».
