Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος: Ακούραστη υπέρμαχος των δικαιωμάτων των παιδιών, η Μαριάννα Βαρδινογιάννη

Στο έργο της Μαριάννας Βαρδινογιάννη, που έφυγε από τη ζωή σήμερα Δευτέρα, αναφέρεται σε μήνυμά του ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο twitter κάνει λόγο για μια αφοσιωμένη γυναίκα που αφήνει πίσω της μια κληρονομιά που θα συνεχίσει να ζει.

Σε μήνυμά του στα αγγλικά γράφει: «Στην αγκαλιά του Κυρίου μας βρήκε ανάπαυση η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, μια πολύτιμη φίλη. Ακούραστη υπέρμαχος των δικαιωμάτων των παιδιών, αφοσιωμένη πρόεδρος της Ελπίδας, του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, η κληρονομία της θα συνεχίσει να ζει. Είθε να βρει αιώνια ανάπαυση στη βασίλεία Του».

In the embrace of our Lord, Marianna Vardinogianni, a cherished friend, has found rest. Tireless advocate for children's rights, dedicated President of Elpida, the Association of Friends of Children with Cancer, her legacy will live on. May she find eternal peace in His kingdom. pic.twitter.com/oKuT3oOKfk