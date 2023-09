Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Προσοχή σε απατεώνες με πρόφαση την παροχή αποζημίωσης από τα καταστροφικά φυσικά φαινόμενα Ελλάδα 17:19, 14.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ενημερώνει το συναλλακτικό κοινό να είναι εξαιρετικά επιφυλακτικό σε κακόβουλες επικοινωνίες που γίνονται από τρίτους, με πρόφαση την παροχή αποζημίωσης από τα καταστροφικά φυσικά φαινόμενα των τελευταίων δύο μηνών