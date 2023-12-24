Σε Γολγοθά έχει μετατραπεί το ταξίδι των Χριστουγέννων για 100 Θεσσαλονικείς επιβάτες, οι οποίοι παραμένουν από χθες τη νύχτα εγκλωβισμένοι εν μέσω χιονοθύελλας - για περισσότερες από 10 ώρες στο δρόμο - που οδηγεί από την Πράγα στη Βιέννη.

Το ταξίδι για τους δεκάδες επιβάτες ξεκίνησε αεροπορικώς από τη Θεσσαλονίκη το Σάββατο το πρωί. Προσγειώθηκαν στην Πράγα και από εκεί επιβιβάστηκαν σε δύο λεωφορεία ταξιδιωτικού πρακτορείου με προορισμό τη Βιέννη. Κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν παραλύσει το εθνικό δίκτυο της χώρας, απόρροια των οποίων η πρόκληση αρκετών ατυχημάτων, κυρίως ανατροπών βαρέων οχημάτων.

Έτσι, οι 100 Έλληνες επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι για αρκετές ώρες χωρίς νερό και φαγητό, σε απόσταση 200 χιλιομέτρων από τη Βιέννη, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά, αλλά και άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και χρειάζονται να λάβουν τα φάρμακά τους.

«Έχουμε μεγάλη ανάγκη για ξηρά τροφή και νερό. Έχουμε μείνει χωρίς νερό. Έχουμε οκτάχρονα παιδιά στο λεωφορείο, πρέπει να μας βοηθήσει κάποιος, όσο περνούν οι ώρες η κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο δραματική. Πρέπει οι ηλικιωμένοι να πάρουν τα φάρμακά τους», αναφέρει στο ThessToday.gr επιβάτης, ο οποίος εξηγεί ότι ενημερώθηκε η Πρεσβεία, ωστόσο τους απάντησαν ότι είναι με δεμένα τα χέρια, διότι βρίσκονται σε ξένη χώρα.

«Δεν μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή οι διακοπές μας, τις διακοπές τις έχουμε ξεχάσει μετά από όλο αυτό που ζούμε όλες αυτές τις ώρες. Εμάς μας ενδιαφέρει να μας βοηθήσει κάποιος και να μας απομακρύνει, να μας βρει ένα καταφύγιο τουλάχιστον για το βράδυ. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε εδώ σε αυτή την κατάσταση. Η χιονόπτωση συνεχίζεται και κινδυνεύουμε να αποκλειστούμε ολοκληρωτικά, όχι μόνο εμείς, αλλά και η τεράστια ουρά οχημάτων που έχει σχηματιστεί πάνω στο εθνικό δίκτυο», συμπλήρωσε.

