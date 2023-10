Ελεγκτικό Συνέδριο: Οι συντάξεις των δικαστών επανέρχονται στα επίπεδα που ίσχυαν προ του 2012 Ελλάδα 15:56, 04.10.2023 linkedin

Κατά πλειοψηφία οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάνθηκαν ότι είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα η σιωπηρή άρνηση της διοίκησης-Πολιτείας για επανακανονισμό της σύνταξης του πρώην προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νίκου Αγγελάρα, που είχε προσφύγει στο Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο