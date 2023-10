Δίκη Πισπιρίγκου: Έγινε ελλιπής διερεύνηση για τον θάνατο της Τζωρτζίνας, λέει καθηγητής τοξικολογίας - «Βολές» κατά της έκθεσης Ράικου Ελλάδα 15:49, 04.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής, που προτάθηκε από την υπεράσπιση της κατηγορουμένης, κατέθεσε ότι δεν θεωρεί επιστημονικά-μεθοδολογικά σωστή την εκτίμηση του συναδέλφου του ακαδημαϊκού Νικ. Ράικου ο οποίος κατέληξε πως ο θάνατος του παιδιού οφείλεται σε θανατηφόρα δόση κεταμίνης