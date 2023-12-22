Πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των πτυχίων στους 33 νέους Διαπραγματευτές της Ελληνικής Αστυνομίας, που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι, κατόπιν αξιολόγησης σε δύο στάδια/διαδικασίες, είχαν επιλεχθεί από Γνωμοδοτική Επιτροπή σε προγενέστερο χρόνο ως καταλληλότεροι για να παρακολουθήσουν την απαιτητική 12ήμερη (από 4 έως 16 Δεκεμβρίου 2023) εκπαίδευση, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας στην Αττική.

Παράλληλα, την εκπαίδευση παρακολούθησαν Ψυχίατρος και Ψυχολόγοι της Ελληνικής Αστυνομίας, με στόχο την ανάπτυξη συναντίληψης του διαπραγματευτικού πλαισίου και της αμοιβαίας κατανόησης του ρόλου Διαπραγματευτών - Ειδικών Ψυχικής Υγείας, κατά τη διαχείριση περιστατικών διαπραγμάτευσης.

Το πρόγραμμα οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων & Διαχείρισης Κρίσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με την εκπαιδευτική ομάδα Διαπραγματευτών Ελληνικής Αστυνομίας και τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας,

Στόχος της εκπαίδευσης ήταν η κατάρτιση των στελεχών στη διαπραγμάτευση κρίσεων και ειδικότερα στη φιλοσοφία, τις έννοιες, τις διαδικασίες και τις τεχνικές επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης.

Περιλάμβανε θεωρητικό μέρος, πρακτικές ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, σενάρια εξομοίωσης πραγματικών περιστατικών, καθώς και τελική πραγματική άσκηση πεδίου, όπου προσομοιώθηκε περιστατικό ομηρίας με τη συμμετοχή ομάδα της Ε.Κ.Α.Μ. και την ενεργοποίηση τεχνολογικού εξοπλισμού της Ελληνικής Αστυνομίας για συναφή περιστατικά.

Στην ολοκλήρωση της εκπαίδευσης παραβρέθηκε ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ασφάλειας της Βουλής των Ελλήνων, Ταξίαρχος Φώτιος Ντουίτσης, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό προς τους αποφοιτήσαντες και επέδωσε πιστοποιητικά σπουδών.

Στην τελετή λήξης παρέστησαν επίσης, ο Βοηθός Διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας, Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Χαλκιάς, ο Διοικητής της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, Ταξίαρχος Παναγιώτης Κολλίντζας, ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικός Διευθυντής Ηλίας Παλιογιώργος, ο οποίος επίσης απηύθηνε χαιρετισμό, ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικός Διευθυντής Γεώργιος Κλητοράκης, ο Διευθυντής του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, Αστυνομικός Διευθυντής Λάμπρος Χρυσανθάκης, καθώς και άλλοι επιτελείς Αξιωματικοί.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση οι επιτυχόντες θα ονομαστικοποιηθούν ως Διαπραγματευτές της Ελληνικής Αστυνομίας, με απόφαση του Αρχηγού και θα ενταχθούν στην Ομάδα Διαπραγματευτών Ελληνικής Αστυνομίας, για να καλύψουν επιχειρησιακές ανάγκες σε πανελλαδικό επίπεδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

