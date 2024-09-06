Σε 50χρονη κάτοικο χωριού των Αγράφων, ανήκει η σορός που εντοπίστηκε σήμερα (6/9) το πρωί στην προβλήτα του Αγίου Γεωργίου Ευρυτανίας πλησίον της Λίμνης των Κρεμαστών.

Τη σορό εντόπισε ιδιοκτήτης βάρκας και αμέσως ειδοποίησε τις Αρχές. Η σορός δεν έφερε ενδύματα και παρέπεμπε σε πρόσφατο περιστατικό, αποκλείοντας τα πρώτα σενάρια ότι θα μπορούσε να πρόκειται για την 48χρονη αγνοούμενη Ευρυδίκη τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί τον Οκτώβριο του 2022 στην περιοχή της λίμνης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ κάποια από τα ρούχα της άτυχης γυναίκας βρέθηκαν σε κοντινή απόσταση από το σημείο που βρέθηκε το άψυχο σώμα της. Η 50χρονη είχε φύγει το προηγούμενο βράδυ από το σπίτι της χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν.

Τα πρώτα στοιχεία αποκλείουν την τέλεση εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο από το ΑΤ Αγράφων παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Η άτυχη γυναίκα φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Πηγή: Lamiareport.gr

