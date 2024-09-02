Αντιδράσεις της Άγκυρας για την ελληνοκυπριακή σειρά Famagusta στο Netflix

Ξεσηκωμός στην Τουρκία για τη σειρά Famagusta που προβάλλεται στο Netflix.

Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: «Η σειρά με τίτλο 'Famagusta', η οποία θα μεταδοθεί σε ψηφιακή πλατφόρμα, εξυπηρετεί τη μαύρη προπαγάνδα της 'ελληνοκυπριακής διοίκησης της Νότιας Kύπρου' ( Κυπριακή Δημοκρατία) διαστρεβλώνοντας τα ιστορικά γεγονότα.

Η σειρά αυτή αποτελεί μεγάλη ασέβεια προς τις τιμημένες μνήμες των Τουρκοκυπρίων που σφαγιάστηκαν από ελληνοκυπριακές συμμορίες την περίοδο 1963-74. Τέτοιες μάταιες προσπάθειες να αποτυπωθούν τα γεγονότα διαφορετικά από αυτά που έγιναν, ενισχύουν ακόμη περισσότερο την αποφασιστικότητά μας να αγωνιστούμε για την εθνική μας υπόθεση της Κύπρου. Αποτίουμε φόρο τιμής στους Κύπριους βετεράνους μας και τους ήρωές μας».

Ο εκπρόσωπος του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, Ομέρ Τσελίκ, δήλωσε: «Είναι πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι μια σειρά που διαστρεβλώνει την 'Ειρηνευτική Επιχείρηση του 1974' στην Κύπρο και κάνει προπαγάνδα της ελληνοκυπριακής πλευράς (Κυπριακή Δημοκρατία) θα μεταδίδεται σε κινηματογραφική πλατφόρμα από τις 20 Σεπτεμβρίου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι η επέμβαση που έφερε την ειρήνη και καθιέρωσε τη δικαιοσύνη στοχοποιείται από την ελληνική προπαγάνδα. Μέσα από αυτήν τη σειρά δεν μπορούν να στοχοποιούνται η 'Ειρηνευτική Επιχείρηση στην Κύπρο', ο ηρωικός Τούρκος στρατιώτης, η ειρήνη και η δικαιοσύνη».

