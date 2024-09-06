Θεσσαλονίκη: Kαταγγελία από Νταντά για ξυλοδαρμό παιδιού 1,5 ετών από μητέρα

Η καταγγελία μίας νταντάς ότι το 1,5 έτους βρέφος που φρόντιζε υπέστη σωματική κακοποίηση από την 36χρονη μητέρα του, οδήγησε την τελευταία στο ακροατήριο του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης το οποίο την καταδίκασε σε συνολική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 10 μηνών.

Tο δικαστήριο αποφάσισε να μην αναστείλει την ποινή, αλλά να την μετατρέψει σε χρηματική, προς 10 ευρώ/ημερησίως.

Κατά της απόφασης άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερη.

Το επίδικο περιστατικό συνέβη τον προηγούμενο μήνα, όταν η 36χρονη επέστρεψε από τη δουλειά της.

Καθώς η ίδια εργάζεται τη νύχτα, είχε προσλάβει τους προηγούμενους μήνες την 73χρονη νταντά να προσέχει το παιδί της.

Καταθέτοντας στο δικαστήριο η ηλικιωμένη ανέφερε πως όταν η κατηγορούμενη επέστρεψε, υπό την επήρεια αλκοόλ, στο σπίτι της, άρχισε να λογομαχεί μαζί της κλωτσώντας τις πόρτες.

«Το παιδί ξύπνησε και ξεκίνησε να κλαίει. Πήγα στο κρεβατάκι του και το πήρα αγκαλιά και τότε η κατηγορούμενη ήρθε και το χτύπησε με δύναμη στο πρόσωπο, τουλάχιστον δύο φορές», κατέθεσε η μάρτυρας που κατόπιν αυτών κάλεσε την Αστυνομία.

Όπως κατέθεσαν οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο, η γυναίκα ήταν επιθετική όταν μπήκαν στο διαμέρισμα και αντιστάθηκε στη σύλληψή της, ενώ τους εξύβρισε και τους πέταξε ένα βάζο. Από τις Αρχές διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση που πιστοποίησε τραύματα στο πρόσωπο του βρέφους.

Στην απολογία της, η 36χρονη, η οποία έχει ένα ακόμη μεγαλύτερο παιδί, αρνήθηκε ότι άσκησε βία στο βρέφος, όπως επίσης ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ.

«Γυρίζοντας από τη δουλειά πήρα το μωρό στα χέρια μου» είπε, δηλώντας άγνοια για τα διαπιστωμένα τραύματα.

«Δεν ξέρω εάν έγιναν από το τάισμα ή εάν χτύπησε. Το μωρό το άφησα μια χαρά όταν έφυγα», είπε, ενώ κατηγόρησε την νταντά ότι την κατήγγειλε εκδικητικά διότι ήθελε περισσότερα χρήματα.

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς των αστυνομικών απολογήθηκε ότι τους πέταξε μία φρουτιέρα, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο για να αποφύγει τη σύλληψη επειδή δεν είχε πού να αφήσει τα παιδιά.

Τελικά, το δικαστήριο την έκρινε ένοχη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη-απειλή, βία κατά υπαλλήλων (αντίσταση) και εξύβριση.

