Ο Σεπτέμβριος έφτασε και μαζί του έρχονται νέες κυκλοφορίες στο Netflix -κυκλοφορίες που υπόσχονται να μας καθηλώσουν.

Εμείς ανακαλύπτουμε τις πιο φρέσκες ταινίες και σειρές που θα γεμίσουν τα βράδια μας με ένταση, γέλιο, και συγκίνηση, και συγκεντρώνουμε όλα όσα μας περιμένουν και αυτό τον μήνα στη δημοφιλή πλατφόρμα. Ένας πλούσιος κατάλογος που καλύπτει κάθε γούστο, από δυναμικά δράματα μέχρι εθιστικές κομεντί, αλλά και μια ελληνική σειρά που έρχεται στο Netflix.

Το Τέλειο Ζευγάρι

Η Αμίλια είναι έτοιμη να γίνει μέλος μιας από τις πιο πλούσιες και ισχυρές οικογένειες του Ναντάκετ, με τον γάμο της να αναμένεται να είναι το γεγονός της χρονιάς. Ωστόσο, ένα απροσδόκητο γεγονός αλλάζει τα πάντα: ένας σοκαριστικός θάνατος λίγο πριν την τελετή σπέρνει τον πανικό και εγείρει υποψίες. Ξαφνικά, κάθε μέλος της οικογένειας και κάθε καλεσμένος γίνεται ύποπτος, καθώς τα κίνητρα και τα μυστικά αρχίζουν να βγαίνουν στην επιφάνεια. Η σειρά συνδυάζει το δράμα με το μυστήριο, δημιουργώντας ένα συναρπαστικό και γεμάτο ένταση θρίλερ.

*Διαθέσιμη από 5 Σεπτεμβρίου

Απόλλων 13: Επιβίωση

Ένα ντοκιμαντέρ που αφηγείται με λεπτομέρεια την περιπετειώδη αποστολή του Απόλλων 13, που εξελίχθηκε σε έναν αγώνα για επιβίωση. Μέσα από σπάνιο πρωτότυπο υλικό και συνεντεύξεις με τα μέλη του πληρώματος και άλλους εμπλεκόμενους, το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν τη βλάβη του διαστημόπλοιου και την αγωνία για την ασφαλή επιστροφή των αστροναυτών στη Γη. Η ιστορία αυτή αποτελεί έναν ύμνο στο θάρρος και την αποφασιστικότητα των ανθρώπων που αψήφησαν τις πιθανότητες για να σώσουν τις ζωές τους.

*Διαθέσιμο από 5 Σεπτεμβρίου

Η Έμιλι στο Παρίσι: Σεζόν 4, μέρος 2

Και ενώ με ενθουσιασμό παρακολουθήσαμε το πρώτο μέρος της τέταρτης σεζόν στη σειρά Emily in Paris, το δεύτερο αυτό μέρος υπόσχεται να είναι ακόμη πιο έντονο. Η Έμιλι βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή της ζωής της, καθώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στη σχέση της με τον Γκαμπριέλ. Παράλληλα, πρέπει να προσαρμοστεί στην παρουσία ενός νέου συναδέλφου στη δουλειά της, κάτι που προσθέτει επιπλέον πίεση στην ήδη πολυάσχολη καθημερινότητά της. Σε μια προσπάθεια να ξεφύγει από όλα, η Έμιλι αποφασίζει να κάνει κάτι εντελώς απρόσμενο: να φύγει για την Αιώνια Πόλη, τη Ρώμη.

*Διαθέσιμη από 12 Σεπτεμβρίου

Gifted

Στο Gifted παρακολουθούμε την ιστορία του Φρανκ Άντλερ, ενός εργένη που μεγαλώνει μόνος του την εξαιρετικά ταλαντούχα ανιψιά του, τη Μέρι. Η Μέρι είναι ένα παιδί-θαύμα στα μαθηματικά, αλλά ο Φρανκ θέλει να της προσφέρει μια φυσιολογική παιδική ηλικία. Ωστόσο, όταν η δασκάλα της Μέρι ανακαλύπτει τις ικανότητές της, η μητέρα του Φρανκ, η Εβελίν, αναμιγνύεται και ξεκινά δικαστική διαμάχη για την κηδεμονία της Μέρι. Η Εβελίν επιθυμεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της Μέρι με κάθε τρόπο, κάτι που δημιουργεί έντονες συγκρούσεις για το τι είναι καλύτερο για το παιδί.

*Διαθέσιμη από 15 Σεπτεμβρίου

Joker

Το «Joker» ακολουθεί την ιστορία του Άρθουρ Φλεκ, ενός μοναχικού ανθρώπου που ζει στο Γκόθαμ Σίτι και παλεύει με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Ο Άρθουρ εργάζεται ως κλόουν και ονειρεύεται να γίνει επιτυχημένος κωμικός, αλλά η ζωή του είναι γεμάτη απογοητεύσεις. Η κοινωνία του Γκόθαμ, βυθισμένη στη φτώχεια και το χάος, τον περιθωριοποιεί, και η εύθραυστη ψυχική του υγεία επιδεινώνεται. Μέσα από μια σειρά γεγονότων, ο Άρθουρ καταλήγει να μεταμορφωθεί στον τρομακτικό και αδίστακτο κακοποιό «Τζόκερ», ο οποίος εξεγείρεται ενάντια στην κοινωνία που τον απέρριψε, αφήνοντας πίσω του ένα μονοπάτι βίας και χάους.

*Διαθέσιμη από 16 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.